Autobahn 27 nach Fahrzeugbrand in beide Richtungen gesperrt

Verden - Ein Autobrand hat am Freitagmittag zu einer Sperrung der A27 zwischen Verden-Nord und Verden-Ost in geführt. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen.

Gegen 10.30 Uhr war ein Auto auf der Fahrt in Richtung Süden in der dortigen Baustelle in Flammen geraten und ausgebrannt. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Allerdings geht die Autobahnpolizei davon aus, dass die Strecken möglicherweise noch bis 14 Uhr gesperrt bleiben müssen.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten gestalten sich bei einem derartigen Feuer schwierig, sagte ein Sprecher auf Nachfrage von kreiszeitung.de. Vor allem die Beseitigung des Löschschaums nehme immer eine gewisse Zeit in Anspruch.

Im einsetzenden Urlaubs- und Feierabendverkehr staut sich der Verkehr in beiden Richtungen erheblich. Das Umfahren der Unfallstelle gestaltet sich schwierig.

kom

Rubriklistenbild: © kom