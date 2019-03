Austausch im Mittelpunkt

Verden – Die türkische Gemeinde in Verden feierte schon am Mittwoch den Weltfrauentag mit vielen Gästen aus den Nachbargemeinden der islamischen Religionsgemeinschaften, die unter der Dachorganisation Ditib organisiert sind. Viele Frauen aus Dörverden, Rethem, Achim und mehreren Stadtteilen in Bremen konnten von den Verdenerinnen zu den Feierlichkeiten begrüßt werden.

In gemütlicher Atmosphäre wurde gemeinsam gespeist. Anschließend zeigten die Veranstalterinnen einen Film zum Thema des Tages, und mit dem Aufsagen einiger passender Suren aus dem Koran wurde der Vormittag spirituell abgerundet. Gedichte und verschiedene kleine Darbietungen unterhielten das weibliche Publikum außerdem.

Nach dem Weltfrauentag beginne für die muslimische Gemeinde eine Periode, die für das spirituelle Leben eine besondere und wertvolle Zeit sei. „Mit der Nacht der Wünsche ,Regaib Kandili’ beginnt in diesem Jahr zufällig genau am Weltfrauentag die Zeit, in der wir mit unseren Gebeten, Gottesdiensten, mit Güte und Großzügigkeit unsere erschöpfte Seele beruhigen können“, so der Vorsitzende des Ditib-Vereins in Verden, Ertan Ünlü. Daher musste die Feier um eine Kleinigkeit vorverlegt werden, weil diese Feier traditionell wie der Muttertag gemeinsam in der Gemeinde gefeiert wird. Der zwischenmenschliche Austausch stehe eben im Mittelpunkt dabei.

„Wir hoffen, dass wir alle unsere Damen einen erinnerungsvollen Tag erleben lassen konnten und bedanken uns bei allen beteiligten Helfern“, sagte die Vorsitzende der Frauenabteilung. Elmas Yakar. Sie nutzte die Gelegenheit, an diesem Tag über die Geschichte der Frauenrechte in der Türkei zu berichten.

„Mit der Unterstützung von Mustafa Kemal Atatürk erlangten die türkischen Frauen ihre Rechte, nach denen sie sich jahrhundertelang gesehnt hatten, noch lange Zeit bevor dieses Glück anderen Frauen der Welt zuteil wurde“, so Yakar.

Durch Atatürks Reformen seien viele Weichen gestellt worden für eine demokratische Basis der Frauenrechte in der Türkei.

In Italien seien Frauen im Jahre 1948 zu den Wahlen zugelassen, in Japan kam das Wahlrecht für Frauen erst 1950 und in der Schweiz erst überhaupt erst 1971. „In der Türkei dagegen waren bei den Parlamentswahlen 1934 bereits 18 weibliche Abgeordnete gewählt worden“, betonte sie. Im Zuge der Reformen sei auch die höhere Schulbildung und das Studium für Mädchen gefördert worden. Und die Türkin Sabiha Gökcen sei 1936 die erste Kampfpilotin der Welt gewesen. Nach ihr sei ein Flughafen in Istanbul benannt worden, berichtete Elmas Yakar. lee