„Außergewöhnliche Dürre“ im Landkreis Verden

Von: Ronald Klee

Versteppung der Landschaft: So sieht der Spätsommer in diesem Jahr bei Scharnhorst aus. © Klee

„Außergewöhnliche Dürre“: Das Braun der höchsten Stufe greift um sich in den Grafiken des Dürremonitors des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung. Das Ausbleiben der Niederschläge im Sommer wird wohl zum Dauerphänomen und zwingt zum Handeln. Auch der Landkreis Verden macht sich auf.

Verden – Mit dem Klima wird sich auch die Landschaft wandeln. Die Trockenheit ist vielerorts schon nicht mehr zu übersehen. Um eine weitere Versteppung zu vermeiden, der Landwirtschaft eine Basis zum Wirtschaften zu erhalten und die Versorgung mit Trinkwasser zu sichern, wird es einiges an Mühe und Investitionen kosten. Das deutete sich schon mal an, als der Fachausschuss des Kreistags sich mit dem immer drängenderen Mangel an Wasser befasste.

„Wir müssen Wasser sparen, Wasser klüger managen und den Umgang mit Wasser neu denken.“ Das war das Fazit, das Silke Brünn in der Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt-, Naturschutz und Landwirtschaft zog. In einer umfangreichen Präsentation hatte die Leiterin des Fachdienstes im Verdener Kreishaus belegt, dass der Mangel an Wasser nicht nur in den Einzugsbereichen der Wasserwerke, sondern mittlerweile flächendeckend spürbar sei.

Schlechte Neubildung des Grundwassers

Sie hatte Quellen für das Niedersächsische Wasserversorgungskonzept, vom Landesbergbauamt und vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ausgewertet und für die kommenden Jahre bis 2050 zusammengestellt. Demnach geht Brünn davon aus, dass die Niederschläge etwa gleich bleiben werden, die Temperaturen aber steigen und damit auch die Verdunstung an der Oberfläche. „Im Landkreis ist die Neubildung von Grundwasser ohnehin nicht gut“, berichtete sie, und das werde sich noch verstärken. Während also auf der einen Seite der Beregnungsbedarf für die Landwirtschaft wächst, werde Grundwasser eher knapper.

Einig waren sich die Verwaltung und die Vertreter der Kreistagsfraktionen, dass mit Wassermanagement eine 180-Grad-Wende für den Umgang mit der Landschaft nötig wird. CDU und SPD hatten mit Anträgen und Anfragen bereits sehr deutlich gemacht, dass sie Handlungsbedarf sehen. „Wir müssen den Abtransport des Wassers verlangsamen“, beschrieb Dr. Hans-Hermann Prüser die nötige Richtung. Anders als in den Jahrzehnten zuvor, in denen es immer darum ging, die Flächen mit Hilfe von Gräben vom übermäßigen Nass zu befreien. Das Wasser sei einfach auf dem schnellsten Weg in Richtung Nordsee abgeleitet worden.

Es geht um das gesamte Kreisgebiet

Jetzt aber müsse es darum gehen, das Wasser in der Region zu halten. Landrat Peter Bohlmann warnte in dem Zusammenhang davor, Wassermanagement mit der Renaturierung der Aller gleichzusetzen. Mit seiner Fachdienstleiterin war er sich einig, dass das Kreisgebiet als Ganzes betrachtet werden müsse. Dass es aber nicht mit dem Zuschütten von Gräben getan ist, machte Silke Brünn deutlich. Der Abfluss werde an anderer Stelle unter Umständen benötigt, sodass nur abgestimmte Lösungen praktikabel seien.

Eine breite Wissensgrundlage sei nötig, erläuterte Brünn, und darauf aufbauend fachlich qualifiziert entwickelte Maßnahmen. Eine Skizze, die die komplexen Wege andeutete, die zu diesen Maßnahmen und deren Finanzierung führen, hatte Melanie Winter-Lücking schon mal für die Sitzung vorbereitet. Sie vermittelte damit gleich schon mal den Eindruck, dass die Arbeit daran länger dauern wird und einiges an Arbeitskraft bindet. Das bestärkte die Verwaltungsmitarbeiterin mit dem Hinweis, dass in Nienburg, wo das Thema etwas früher angegangen wurde, drei Mitarbeiter sich ausschließlich mit dem Thema befassen und das ganze bereits einen sechsstelligen Betrag kostet.

Die Grafik des Dürremonitors des Helmholtz-Instituts macht den Zustand deutlich. © -

Dennoch war es den Abgeordneten im Ausschuss wichtig, dass der Fachdienst in diese Richtung arbeitet. „Das ist das Top-Thema“, hatte Wilhelm Hogrefe (CDU) schnell deutlich gemacht. Und auch Gerard-Otto Dyck sah keine Alternative dazu. „Das Problem wird sich nicht mit Messungen lösen“, hatte er schon der von Landvolk und Grünen geforderten Beweissicherung eine begrenzte Wirksamkeit zugebilligt. Da sei Handeln nötig. Erich von Hofe (Grüne) zeigte sich gleich auch schon mal offen für einen zusätzlichen Bedarf an Kräften für diese Aufgabe.

Die mögliche Ausweitung des Stellenplans nahm Verwaltungschef Bohlmann allerdings mit gemischten Gefühlen auf. „Wir haben jetzt schon 55 Stellen nicht besetzt. Mit einer weiteren offenen Stelle ist bei dem Fachkräftemangel nicht viel erreicht.“ Für den Fachdienst aber habe er den Arbeitsauftrag aufgenommen.

