Ausschuss für Umbau und Landgericht als Mieter

Verden – Die Rampe für die nun barrierefrei zu erreichende neue Tourist-Information ist fertig, die Dachsanierung der Grundschule an der Jahnstraße ist gestartet, Heizungsanlage und Aufzug der neuen Schwerpunktfeuerwehr sind montiert: In den städtischen Immobilien wird kräftig gewerkelt, hörte der Ausschuss für Finanzen und Vermögen in seiner Sitzung von den Mitarbeitern der Verwaltung.

Und selber sorgte das Gremium am Donnerstag dafür, dass das weiter so bleibt, „je nach Leistungskraft der Bauwirtschaft“. Die Auslastung der Branche könnte der Knackepunkt werden beim Projekt „Umbau und Sanierung Am Allerufer 8 zum Bürogebäude“. Der Ausschuss stimmte dem Vorhaben aber grundsätzlich zu und folgte damit den Ausführungen der Verwaltung.

Die stadteigene Immobilie an der Nordbrücke, einst Domizil des Sanitär- und Heizungsbetriebes Meyer, soll dem Landgericht als Unterkunft dienen, solange das marode Justizgebäude am Johanniswall saniert wird. Das Landgericht in Verden an zentraler Stelle zu haben, stärke und belebe die Innenstadt. Zudem seien mit dem Standort zahlreiche Arbeitsplätze verbunden, nicht nur innerhalb der Justiz, sondern auch in den Anwaltskanzleien, argumentierte die Verwaltung für den Umbau des Hauses Allerufer 8. Der Zeitplan für das Projekt ist aber eng gesteckt. So schnell wie möglich soll das Haus dem Gericht für den Übergang zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass die beauftragten Architekten bis Ende Mai eine abgestimmte Entwurfsplanung plus Kostenberechnung vorlegen sollen.

Vom Ausschuss kam zusätzlich noch die Hausaufgabe, genügend Parkplätze in der Nähe auszuweisen. Die erforderlichen 70 sind allein auf dem Grundstück Allerufer 8 nicht unterzubringen.

Die Berechnung der Baukosten dient als Grundlage für die Kalkulation einer rentablen Miete. Ist diese mit dem Land als Mieter abgestimmt und der Vertrag unter Dach und Fach, soll die Stadtratssitzung Ende Juni für den Baubeschluss genutzt werden.

Der Umbau plus Aufstockung könnte Ende dieses Jahres beginnen und ein Jahr später beendet sein. Gut 3 100 Quadratmeter Gesamtnutzfläche stünden dem Landgericht dann bei seinem Einzug Anfang 2021 zur Verfügung. Wenn sich denn die entsprechenden Gewerke finden, wohlgemerkt. Kämmerer Andreas Schreiber zeigte sich aber optimistisch. „Beim Rathaus haben wir es ja auch hingekriegt“, verwies er auf die zügige Sanierung an der Ritterstraße. „Wir fühlen uns als Stadt daher in der Lage, so etwas unter Termindruck zu wiederholen.“

Die gebotene Eile war jedenfalls Grund für den Fachbereich, von einem externen Investor abzuraten. Einen solchen zu finden, erfordere ein „zeitraubendes Vergabeverfahren“, hieß es in der Beratungsvorlage. „Aus der Sicht der Verwaltung sollte die Stadt dieses rentable Projekt selbst durchführen.“ Ihr stünde dann auch nach dem Auszug des Gerichtes ein modernes Bürogebäude zur Verfügung. kp