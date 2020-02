Ausschreibung in Arbeit

Neue Pläne mit dem Ackerbürgerhaus in Verden

+ Seit Oktober 2019 steht das Ackerbürgerhaus leer. Im Rathaus arbeitet man an einer Ausschreibung für die Nachnutzung, um das Gebäude an der Strukturstraße wieder öffentlich zugänglich zu machen. Foto: Preuss

Verden – Es hat ein bisschen was von „Ich bin dann mal weg“: Zum 30. September habe sie ihr Geschäft geschlossen, „weil ich nach 13 Jahren in Handarbeit keine Lust mehr zu einem Geschäft habe“, teilt Anja Göldner mit und bedankt sich bei ihren Kunden für die tolle Zeit im Ackerbürgerhaus in der Altstadt von Verden.