Es kann nicht oft genug gesagt werden. Nur leider machen es viele immer noch falsch. Wenn in Norddeutschland irgendein Tief im Anmarsch ist und die ersten Schneeflöcklein aus dem Braun oder Rot der Gehwege einen leicht weißen Anstrich gemacht haben, wird so mancher Hausbesitzer nicht nur nervös, sondern greift gleich zum Äußersten. Schließlich hat er ja zu Beginn des Winters soundso viele Kilo Streusalz erworben. Und die wollen natürlich mit einem Schlag herausgeschmissen werden.

So sahen in den vergangenen Tagen einige Gehwege wie eine total versalzene Pizzasauce aus. Die hier meist nicht mal für einen Mini-Schneemann ausreichende Schneemasse war längst weg, die teilweise gewaltigen Salzüberreste dafür noch da. Mancher Pfiffi machte einen großen Bogen um die Salzwüste auf dem Fußweg. Richtigerweise hat der BUND auf die Folgen aufmerksam gemacht (siehe unten). Nur, das scheint den einen oder anderen Grundstücksbesitzer nicht mal ansatzweise zu schrecken. Dabei sagt die entsprechende Verordnung beispielsweise der Stadt Verden klipp und klar: „Bei Glätte soll das Bestreuen der Gehwege mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln erfolgen.“

Wie beschrieben, die meisten Gehwege waren weder glatt noch reichlich mit Schnee bedeckt. Und es bleibt der Eindruck, auch bei der Stadt Verden stoßen die Einwände des BUND auf taube Ohren. Als neulich die Straßen mit einer übersichtlichen Schneeschicht bedeckt waren, rückten ganze Kolonnen an Fahrzeugen aus, um auch in der letzten Stadtstraße die Tonnen an Salz, die offenbar von der Stadt vor dem Winter eingekauft worden waren, zu verteilen. Warum bloß?

In Süddeutschland würden sich die Verantwortlichen der Kommunen schief lachen, wenn sie das sehen würden, was die Stadt Verden in Sachen Umwelt so alles anrichtet. Logisch, da will auch mancher Hausbesitzer nicht zurückstehen.