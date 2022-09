Erste Krisensymptome in Verdener Betrieben

Von: Heinrich Kracke

Statistik über Beschäftigte © Landesamt für Statistik

Aus den Prognosen ist bittere Realität geworden. Die Unternehmen im Landkreis Verden verzeichnen erste Krisensymptome. Sowohl Umsätze als auch Auslastung sind im zweiten Quartal dieses Jahres nach langer Zeit zurückgegangen. Das belegt das Landesamt für Statistik jetzt mit konkreten Zahlen.

Verden/Achim – Gleichzeitig entwickeln die Unternehmen erste Strategien schon für die Zeit nach der Krise. Sprudelten von Januar bis März noch 725 Millionen Euro in die Firmenkassen des verarbeitenden Gewerbes zwischen Ottersberg und Dörverden, so waren es drei Monate später nur noch 719 Millionen.

Allerdings präsentiert sich die Wirtschaft des Landkreises Verden mit seinem überdurchschnittlichen Branchenmix und seinem hohen Mittelstands-Anteil weiterhin robust. Trotz der Einbußen im zweiten Quartal konnte innerhalb des gesamten zurückliegenden Jahres sogar noch einmal ordentlich draufgesattelt werden. Der Umsatz stieg den Landesstatistikern zufolge um satte 12,7 Prozent, er liegt sogar noch über dem landesweiten Zuwachs, der mit 12,1 Prozent angegeben wird.

Anfang des Jahres herrschte noch eine gute Auftragslage

„Anfang des Jahres sprachen die Unternehmen noch von einer guten Auftragslage, jetzt greifen Stornierungen mehr und mehr um sich“, schätzt Siegfried Deutsch von der IHK-Geschäftsstelle in Verden die Lage ein. Generell sei festzustellen, die Investitionstätigkeit stagniere, sie sei in vielen Fällen rückläufig. „Die Unternehmen halten ihr Geld zusammen, wer weiß, wofür sie es noch brauchen.“

Und das sei keineswegs nur die Folge des Ukraine-Krieges. „Schon vorher zeichneten sich deutliche Steigerungen bei den Energiekosten und bei den Zinsen ab.“ Die russische Militär-Eskalation habe die Schwierigkeiten allerdings spürbar verstärkt.

Sorge vor Insolvenz

Noch sei von Existenznöten Verdener Unternehmen nichts bekannt. Allerdings sei es ein Alarmsignal, schließe der Bremer Stahlkocher Arcelor Mittal einen seiner Hochofen komplett, wie jetzt geschehen. Und ob die plötzlichen Rückzüge angehender Häuslebauer nur eine Delle im Bausektor verursachen oder schon der Anfang eines Erdrutsches sei, müsse sich auch erst noch klären. „Zumindest in einem Punkt sehen wir klarer. Konnten Bauunternehmen im vergangenen Jahr wegen der stark pendelnden Einkaufspreise manchmal überhaupt keine festen Angebote abgeben, so können Kunden jetzt meist mit einer verbindlichen Offerte kalkulieren.“

Aber auch das berge Gefahren. Komme es zum Vertragsabschluss und bestelle der Anbieter dann das Baumaterial, oft sehr teures Material, drohe ihm bei einer möglichen Insolvenz des Kunden ein Totalausfall und damit zuweilen selbst schon der erste Schritt in die Insolvenz. „Das ist eine nicht ganz unberechtigte Sorge in weiten Teilen des produzierenden Gewerbes“, so Deutsch.

Unklar indes, wohin die Reise tatsächlich noch geht. „Man muss zugeben, eine solche Ballung von Herausforderungen hat es noch nicht gegeben. Sie ist deshalb sehr schwer einschätzbar. Am ehesten ist die heutige Lage vielleicht vergleichbar mit der Energiekrise in den 70er-Jahren und den autofreien Sonntagen, aber auch das damalige Ereignis erreicht nicht wirklich die aktuelle Dimension“, so Deutsch. Selbst das Vertrauen auf eine robuste Verdener Wirtschaft, die als relativ krisenfest gilt, nicht selbstverständlich, dass dieses Vertrauen auch diesmal bestätigt wird.

Zwei Phänomene stimmen zuversichtlich

Immerhin aber stimmten zwei weitere Phänomene aus dem Frühsommer zuversichtlich. Sowohl die Beschäftigten- als auch die Entgeltzahlungen nahmen zu. „Das belegt, die Unternehmen rüsten sich bereits für die Zeit aus der Krise heraus“, so Deutsch. „Wen ich jetzt nicht halte, der wird mir später nicht zur Verfügung stehen – eine solche Taktik zeichnet gute Unternehmer aus.“

Gleichzeitig belege das Plus beim Lohn, es werde gut gezahlt im verarbeitenden Gewerbe. „Damit steht ein überdurchschnittliches Maß an Kaufkraft zur Verfügung und das ist der Motor der Wirtschaft.“ Und noch eines komme dem Landkreis Verden zugute: „Der entscheidende Faktor für ein Anspringen der Konjunktur sind immer die produzierenden Unternehmen. Ohne sie kommt auch der Dienstleistungssektor nicht wieder in Schwung“, so Deutsch. Und da genieße der Raum Verden/Achim eben doch einen Sonderstatus.