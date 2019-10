Ausgezeichnet für Würde und Qualität

Verden – Das Krematorium Feuerbestattungen Verden wurde jetzt mit dem RAL-Gütezeichen zertifiziert. Von den drei Siegeln zur Qualitätssicherung, die für Krematorien vergeben werden, stellt das RAL-Gütezeichen die höchsten Anforderungen. 16 verschiedene Kriterien wurden geprüft, zum Beispiel die Emissionswerte, die Qualifikation des Personals und der organisatorische Ablauf, wozu auch die eindeutige Identifizierung nach der Entnahme der Asche gehört.

1925 gegründet als „Reichsausschuss für Lieferbedingungen“ ist RAL nach 1945 vor allem in der Entwicklung und Normung von Farbsystemen bekannt geworden. Als „Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung“ vergibt RAL auch Lizenzen an private Institutionen, wie zum Beispiel die „Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen“.

Carl Schmidt, Vorsitzender der RAL-Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen, überreichte Willy Hilling, Vorstand Feuerbestattungen Verden, am Freitag Urkunde und Türschild, die das Verdener Krematorium als RAL-zertifiziertes Unternehmen ausweisen. Die Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen zeichnet deutsche Krematorien aus, in denen Würde und Qualität an erster Stelle stehen und die mehr leisten, als der gesetzliche Rahmen vorschreibt. Noch bis vor zehn Jahren waren Krematorien reine Funktionsgebäude. Ein einfühlsamer Umgang mit Trauernden sowie ein würdevoller Umgang mit Verstorbenen und ein festlicher Rahmen für den hoch emotionalen Vorgang der Einäscherung waren nicht selbstverständlich. „Die Unterschiede des RAL-Gütezeichens zu den anderen Siegeln sind gravierend“, betonte Schmidt. Das RAL-Gütezeichen sei das einzige, das neben der Qualität der Anlage auch die Qualifikation der Mitarbeiter und den pietätvollen Umgang mit den Angehörigen berücksichtige. Auch gebe es eigene Emissionsparameter, die die gesetzlichen Vorgaben um 50 Prozent unterschreiten. „Die Gütesicherung ist ein großes Thema, insbesondere die Umweltvorgaben“, weiß Schmidt. Das Image der Krematorien sei durch die anfangs fehlenden Filter angekratzt gewesen. „Unser Anliegen ist es, zu zeigen, dass es sich um einen sauber arbeitenden Betrieb handelt.“ „Was bei uns aus dem Schornstein kommt, wird mehrfach gefiltert und ist sauberer als die Emissionen normaler Heizungen“, betonte Hilling.

Von den 160 Krematorien in Deutschland gehören 28 zur Gütegemeinschaft. Zusammen führen sie fast ein Drittel der Feuerbestattungen in Deutschland durch. Deren Anzahl steigt weiter. „2006 hatten wir 1 200 Feuerbestattungen, in diesem Jahr werden es wohl 5 000 werden“, so Hilling. Die Einäscherungsquote sei in den letzten Jahren von 20 auf 60 Prozent gestiegen. Als einen Grund vermutet Hilling die größere Vielfalt individueller Bestattungsmöglichkeiten nach einer Einäscherung. ahk