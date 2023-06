Aus Protest öffnen Apotheken im Landkreis Verden nicht

Teilen

Der Achimer Apotheker Stefan Bürger schließt sich dem Protest an. © leipold

Landkreis – Am Mittwoch werden die Apotheken von Stefan Bürger geschlossen bleiben. Aus Protest. Dazu hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände aufgerufen. Denn: „Man findet kein Gehör“, sagt der Inhaber der alten Apotheke und der Apotheke im Hufeisen in Achim. Die Lage sei ernst, die Gesetzesvorhaben würden die Probleme übergehen.

„In Achim gibt es auch diverse Apotheken, die nicht nachbesetzt werden konnten“, erzählt Bürger. In Deutschland, so berichtete der Bundesverband im vergangenen Jahr, hätten 461 Apotheken dauerhaft geschlossen. Demgegenüber gab es nur 68 Neueröffnungen. „Jetzt ist Schlangestehen angesagt, da immer wieder Standorte verschwinden“, macht Bürger deutlich. Vor Ort mache sich das in Achim konkret an der momentanen Schließung der Apotheke am Paulsberg nach dem Brand bemerkbar.

„Jahrzehntelange Versäumnisse“ sind für Stefan Bürger der Grund, weshalb mit seinen am Mittwoch, 14. Juni, auch alle anderen Apotheken in Achim, Verden, Oyten und Thedinghausen geschlossen bleiben. Ebenso wie viele weitere bundesweit. Nur die Alte Apotheke wird mit einem Notdienst die Versorgung von Akutfällen übernehmen. In Verden wird die Medizin am Nordertor, in der Löns- und der Storchen-Apotheke nachts durch eine Klappe gereicht. Bis um 13 Uhr versorgen auch die Hirsch- und die Raths-Apotheke am Dom ihre Kunden auf diesem Weg.

„Seit zehn Jahren wurde das Honorar für die Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente nicht mehr angehoben“, sagt Apotheker Bürger. „Wir haben einen Versorgungsauftrag, wir müssen jeden versorgen, egal wie aufwendig die Beratung ist.“ Betriebswirtschaftlich zu denken sei da nicht möglich, ebenso wenig, den Mitarbeitern höhere Gehälter zu zahlen. Abgesehen davon mangele es an Fachkräften, weil nicht in den Ausbau von Laborplätzen an den Universitäten investiert werde.

„Auch wir haben mit den gestiegenen Kosten zu kämpfen“, beklagt sich der Apotheker, der schon froh wäre, wenn die Betriebe den Inflationsausgleich erhalten würden. Stattdessen sei im vergangenen Jahr der Abschlag pro Medikamentenpackung von 1,77 auf zwei Euro erhöht worden, den die Apotheken an die Krankenkassen abtreten sollen. „Das sind mehrere Tausend Euro, die zusätzlich abgegeben werden müssen.“

Hinzu komme, dass jede Krankenkasse mit unterschiedlichen Herstellern Rabattverträge schließe, an die sich die Apotheker halten müssen. Laut Bürger sind das etwa 36 000 Rabattverträge bei 97 Krankenkassen. So habe beispielsweise jede Krankenkasse ein anderes Mittel gegen Bluthochdruck, dass der Apotheker an die jeweiligen Kunden vorrangig ausgeben und vorhalten muss.

Nur in Ausnahmefällen, etwa wie den derzeitigen Lieferengpässen, kann ein anderes ausgegeben werden. Das muss aber dokumentiert werden und für 18 Monate nachweisbar sein. Unterläuft der Apotheke dabei ein Formfehler, wird die Leistung nicht bezahlt.

Alle zwei Jahre, so erklärt Bürger, würden die Rabattverträge neu verhandelt. Damit müssen sich die Kunden an neue Verpackungen und Tablettenformen gewöhnen. Gerade den älteren Kunden würde das sehr schwer fallen. „Sie können nicht einfach ihr altes Medikament verlangen und die Differenz bezahlen“, sagt der Apotheker. Er hielte das aber für wünschenswert. „Der Rabatt steht vor der Versorgungssicherheit“, kommentiert er.

In der Folge dieser Verträge und dem damit einhergehenden Preiskampf seien fast alle Hersteller ins Ausland ausgewichen. Einige hätten sich aus dem Markt zurückgezogen, da die Produktion durch Inflation und hohe Energiepreise sich nicht mehr lohne. „Das führt zu den Engpässen“, stellt Bürger fest. Er wünscht sich hier ein Handeln der Politik, damit die Versorgungssicherheit in Deutschland erhöht werde und nicht nach dem billigsten Antibiotikum gesucht werden müsse. „Um für jeden Einzelfall immer noch eine Lösung oder eine Alternative zu finden, wird in den deutschen Apotheken ein immenser Aufwand betrieben, der in keiner Weise honoriert wird“, sagt Bürger.

Möchte eine Apotheke zusätzliche Leistungen anbieten, etwa das Anpassen von Kompressionsstrümpfen, bedarf es einer Weiterbildung und räumliche Auflagen seien zu erfüllen. Der Aufwand lohne sich allerdings nicht, da die Preisgestaltung bei Hilfsmitteln die Ausgaben kaum abdecke. „Das macht man nur für den Patienten“, sagt Bürger.

Honorargestaltung, bessere Gehälter für Mitarbeitende, Willkür der Krankenkasse und fehlende Wertschätzung sind die Themen, die Bürger am Mittwoch seinen Kunden näherbringen möchte. Und: Darauf aufmerksam machen, was sich ändern muss, damit die Apotheken vor Ort, insbesondere im ländlichen Raum, auch zukünftig Bestand haben können.

Apotheken haben mit gestiegenen Kosten zu kämpfen. © Privat