Aus für das Reisezentrum

Landkreis – Im Verdener Reisezentrum der Bahn ist es ruhig geworden. In der Verkaufsstelle im Bahnhofsgebäude lässt die Coronahygiene nur noch einen Kunden zurzeit zu. Bis Ende 2022 wird es wohl noch viel ruhiger werden und das informative Zwiegespräch mit der Fachfrau am Schalter soll ganz wegfallen. Verschiedene Medien melden, dass Reisezentren in Bremerhaven, Bremen-Vegesack, Delmenhorst, Achim und Verden betroffen sein sollen. Die Nordwestbahn teilte gestern mit, dass sie übernimmt.

Hintergrund dieser Entwicklung sollen gescheiterte Verhandlungen mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen/Bremen (LNVG) sein. Diesen Stand konnte deren Pressesprecher, Dirk Altwig, gestern bestätigen. In der Funktion als Aufgabenträger übernimmt die Gesellschaft die Verkehrsplanung und konzipiert den Fahrplan. Die LNVG führt zudem Wettbewerbsverfahren durch und schließt Verträge mit Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Für Details über die Zukunft der Ticket-Verkaufsstellen in den Bahnhöfen sei es aber jetzt noch zu früh, musste Altwig nähere Informationen zunächst schuldig bleiben.

„Die Bahn AG hat keinen Folgeauftrag bekommen, um auch die Fahrscheine für den Regionalverkehr zu verkaufen“, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens den Stand der Dinge. „Wir haben uns seitens der DB Vertrieb sehr intensiv darum bemüht, eine Folgebeauftragung über das Jahr 2022 hinaus von der NordWestBahn (NWB) für den Fahrscheinverkauf zu erhalten. Die NWB hat sich entschieden, uns nicht mit einer Vertriebsdienstleistung zu beauftragen“, erklärte eine Bahnsprecherin gestern auf Nachfrage.

Nach dem niedersächsischen Vertriebsmodell der LNVG gelte ein Vertriebsverbot für den Verkauf von Fahrkarten des Niedersachsentarifs und des Verbundtarifes im Umkreis von 500 Metern um den Bahnhof. Daher werde das Reisezentrum in Verden (Aller) zum Ende 2022 geschlossen. „Leider gilt dies ebenso für Bremen-Vegesack, Achim und Bremerhaven Hbf und Delmenhorst“, bedauerte die Sprecherin.

Für die Mitarbeiter der Bahn am Schalter ihrer Reisezentren hatte die Vertreterin der Unternehmenskommunikation im Hamburger Rgionalbüro gute Nachrichten: „Alle dann betroffenen Mitarbeiter*innen werden ein anderes Arbeitsplatzangebot bekommen.“ Auch die Kunden werden nicht am Bahnsteig stehen gelassen: Fahrkarten des Fernverkehrs könnten weiterhin online (www.bahn.de) oder über die App DB Navigator, Automaten vor Ort oder Agenturen erworben werden. Fahrkarten des Niedersachsentarifs seien ebenfalls weiterhin unter bahn.de oder DB Navigator buchbar.

In dem komplizierten Geflecht der national, landesweit und regional agierenden Verhandlungspartner spielt offenbar die NordWestBahn eine gewichtige Rolle. Deren Pressesprecherein Karin C. Punghorst hatte gestern bereits einen aktuelleren Stand der Verhandlungen. „Mit Beginn des neues Verkehrsvertrages der Regio-S-Bahn im Jahr 2022 wird die NordWestBahn am Bahnhof in Verden ab Dezember 2022 vertriebsverpflichtet sein“, konnte Punghorst mitteilen. Wie sich das allerdings konkret ausgestalte, befinde sich noch in Klärung und Abstimmung. Dabei gehe es auch um die Frage, ob die NordWestBahn den Fahrkartenverkauf in Eigenregie organisiert oder mit einem externen Partner zusammenarbeiten will. Beide Modelle führt das zur Transdev-Gruppe gehörende Unternehmen bereits in Norddeutschland, etwa am Bremer Hauptbahnhof oder in Oldenburg und Bremerhaven. Auch Online-Tickets können Kunden erwerben oder sich an Fahrkartenautomaten bedienen. „Fest steht allerdings, dass die Fahrgäste nicht nur Tickets der NordWestBahn und des regionalen Nahverkehrs, sondern weiterhin auch Fernverkehrstickets der DB erwerben können“, betont Punghorst. Auch könnten sich die Kunden darauf verlassen, dass der Ticketverkauf zu bestimmten Öffnungszeiten auch wie jetzt „personenbedient“ sein wird.

Von Ronald Klee