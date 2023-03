Mehr Kriminalität im Kreis Verden, aber auch hohe Aufklärung

Von: Katrin Preuß

Dass die Zahl der Kriminalfälle im Vergleich zu 2021 um einiges gestiegen ist, überrascht bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz niemanden. Nach zwei Jahren Ausnahmezustand ist nun wieder das normale Leben eingekehrt. Diagramm: Polizei Verden © -

Das klang ja schon mal gut, was Antje Schlichtmann da sagte: „Es lässt sich im Landkreis Verden sicher leben“, betonte die Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Darüber darf auch die Statistik nicht hinwegtäuschen.

Landkreis - Die Kriminalstatist 2022 für den Landkreis Verden weist zwar einen Anstieg der Straftaten um 18 Prozent auf 7 727 auf. Allerdings gingen dem letzten auch zwei von Pandemie und Lockdown geprägte Jahre voraus. Wo Geschäfte geschlossen haben, können Ladendiebe keine langen Finger machen. Wo Menschen im Homeoffice arbeiten, gibt es weniger Einbrüche. Und wo Volksfeste und andere Großveranstaltungen ausfallen, kommt es nicht zu Schlägereien unter Alkoholeinfluss.

Mit dem öffentlichen Leben sind 2022 aber auch die Straftäter wieder erwacht. 295 Gewalttaten, darunter sechs – versuchte – Tötungen, 18 Vergewaltigungen oder sexuelle Übergriffe und Raubdelikte registrierte die Polizei 2022. Im Jahr zuvor waren es 184. Die Zahl der Diebstahlsdelikte stieg von 1 652 auf 2 483. Außerdem wurden im vergangenen Jahr 131 – versuchte – Wohnungs- und 258 Geschäftseinbrüche angezeigt.

Aufklärungsrate liegt über dem Landesdurchschnitt

„All das kommt für uns überhaupt nicht überraschend“, stellte der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, Andreas Lohmann, nüchtern fest. Gemeinsam mit Polizeidirektorin Schlichtmann, Polizeioberrat Simon und Polizeihauptkommissar Helge Cassens legte Lohmann am Mittwoch das umfangreiche Zahlenwerk vor. Demnach wurden 2022 wieder ähnlich viele Taten verübt wie vor Corona. Trotz der gestiegenen Fallzahlen fiel die Aufklärungsquote aber nur leicht, von 68 auf 66 Prozent. „Darauf sind wie ziemlich stolz“, sagte Lohmann und verwies auf den Landesdurchschnitt, der bei 61,73 Prozent liegt.

Stellten die Kriminalstatistik am Mittwoch vor: Simon Grommisch, Leiter des Kommissariats in Achim, Antje Schlichtmann, Leiterin der Inspektion, und Andreas Lohmann, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (v.l.). © Preuß

Eine hohe Quote, aktuell 92 Prozent, kann die Inspektion auch bei der Aufklärung in Sachen Verbreitung von Kinderpornografie aufweisen. Dass die Zahl der Taten von 84 in 2021 auf 137 in 2022 hochgeschnellt ist, liege an der Aufhellung des Dunkelfeldes. „Die Täter waren schon immer da.“

Bei Betrügern beliebtes „Tatmittel Internet“

Getrübt werden die guten Zahlen vom signifikanten Anstieg bei den Fällen mit dem „Tatmittel Internet“. 678 waren es im vergangenen Jahr, 476 im Jahr davor. Und die Betrugsdelikte, beispielsweise der Verkauf von wertloser Kryptowährung, unterliegen einem steten Wandel. „Tagtäglich neue Maschen“, formulierte Lohmann, dass es der Polizei kaum möglich ist, hier „vor die Welle“ zu kommen.

Der Erfindungsreichtum der Gauner kennt auch dann keine Grenzen, wenn es darum geht, ältere Menschen per Schock-Anruf um die Ersparnisse zu bringen. „Die Leute werden psychisch unter Druck gesetzt“, berichtete Antje Schlichtmann. Und obwohl im Display des Telefons eine deutsche Nummer erscheint, manchmal sogar die 110, sitzen die Anrufer in der Regel im Ausland, für die hiesige Polizei unerreichbar.

Präventionsarbeit wird immer umfangreicher

Aufklärung und Prävention ist neben der Ermittlungsarbeit also eine wichtige und stetig wachsende Aufgabe für die Beamtinnen und Beamten. Der junge Ladendieb soll zurück auf den rechten Weg. Dem gedankenlosen Handy-nutzer soll klar werden, was er anrichtet, wenn er pornografische Fotos weiterleitet. Senioren sollen vermeintlichen Polizisten kein Geld aushändigen. Niemals! Internetnutzer sollen nicht dem Lockruf des Geldes erliegen, sondern gewährleisten, dass ihre Passwörter sicher sind.

Wie positiv sich polizeiliche Aufklärung auswirkt, lässt sich nach Dafürhalten von Andreas Lohmann an der Einbruchsstatistik ablesen. „Wir stellen fest, dass die Täter sich nicht lange an einem Objekt aufhalten“, berichtete der Kriminaloberrat. Ist die Tür, das Fenster nicht binnen Sekunden zu knacken, ziehen die Täter weiter.

Dass es beim Versuch blieb, passierte im vergangenen Jahr bei 43,51 Prozent der Wohnungs- und 28,29 Prozent der Geschäftseinbrüche und sei, so Lohmann, auch der „massiven Prävention“ zu verdanken. So seien Nachbarn sensibilisiert und daher wachsamer, und viele Hausbesitzer würden ihr Eigentum inzwischen besser sichern. Die Polizeiinspektion bietet dazu übrigens Beratungen auch vor Ort an.

Aus der Statistik heraus fallen die Zahlen zur häuslichen Gewalt. Sie wurde 2021 neu definiert, umfasst jetzt alle Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt in einem familiären Zusammenhang. Tatort müssen dabei nicht die eigenen vier Wände sein. Auch eine körperliche Auseinandersetzung unter Geschwistern auf offener Straße fällt nun unter häusliche Gewalt. 628 Fälle nach neuer Definition registrierte die Polizei 2022. Diese Zahl werde in Zukunft sicherlich steigen.