Kreis teilt Leitungen neu auf: Aus drei mach vier

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Stellten die beiden neuen Fachbereichsleiterinnen vor: Landrat Peter Bohlmann und die Erste Kreisrätin Regina Tryta (r.) mit Caroline Hahne und Dr. Stephanie Fries (v.l.). © Haubrock-Kriedel

Bei den Fachbereichsleitungen des Landkreises Verden hat sich einiges geändert. Stephanie Fries und Caroline Hahne sind die Neuen.

Landkreis – Dr. Stephanie Fries und Caroline Hahne stellten sich gestern als neue Fachbereichsleiterinnen der Kreisverwaltung vor. Dr. Stephanie Fries hat am 1. September von Regina Tryta die Leitung des Fachbereichs III (Soziales) übernommen. Caroline Hahne tritt die Nachfolge des kürzlich in den Ruhestand verabschiedeten Volker Lück an und leitet ab sofort den Fachbereich IV, zuständig für Bauen und Umwelt.

Landrat Peter Bohlmann behält die Leitung des Fachbereichs I (Finanzen), Organisation und Personal, Regina Tryta ist weiterhin für den Fachbereich II, Ordnung, Sicherheit und Verkehr zuständig. Damit ist in der Fachbereichsleitungsebene aus dem bisherigen Trio ein Quartett geworden.

Als Gründe für die neue Aufgabenverteilung nannte Bohlmann das gestiegene Aufgabenvolumen und die wachsende Größe der Kreisverwaltung. In ihrem Fachbereich II seien es die afrikanische Schweinepest, steigende Anforderungen im Tierschutz und in der Hobbytierhaltung sowie neue Aufgaben im Katastrophen- und Zivilschutz, die die Umstrukturierung erforderlich gemacht hätten, erklärte Tryta. „Dieser hat durch die Krisen in letzter Zeit eine ganz neue Bedeutung bekommen. Wir arbeiten an neuen Strukturen“, so die Erste Kreisrätin. Auch in den Bereichen Cybersicherheit sowie Kinder- und Jugendschutz seien die Anforderungen gestiegen.

Stephanie Fries stammt aus Hildesheim. Ihr erstes juristisches Staatsexamen legte sie 1999 an der Universität Hamburg ab. Nach der Weiterführung des Studiums an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und dem Referendariat beim Oberlandesgericht Stuttgart legte sie 2003 das zweite juristische Staatsexamen ab. Berufliche Stationen waren unter anderem von 2009 bis 2015 die Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen, wo sie als Syndikusrechtsanwältin den Geschäftsbereich Recht leitete.

Nach einer kurzen Zeit als selbstständige Rechtsanwältin war Stephanie Fries von Januar 2017 bis September 2021 Leiterin Recht und Versicherungen sowie Compliance-Beauftragte bei der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven. Im Oktober 2021 übernahm sie beim Landkreis Verden die Leitung der Kreisvolkshochschule und die stellvertretende Leitung des Fachdienstes Kultur.

In ihrer Funktion als Leiterin des Fachbereichs III ist es unter anderem ihre Aufgabe, die kreiseigenen Pflegeeinrichtungen mit der Aller-Weser-Klinik zu verknüpfen, in diesem Zusammenhang Rechts-, Steuer- und Personalfragen zu prüfen sowie die Reform in der Arbeitsvermittlung umzusetzen.

Die zweite Neue im Führungsquartett, Caroline Hahne, wurde in Gehrden geboren. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover schloss sie 2012 das Studium der Architektur an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst in Hildesheim ab.

2014 beendete sie das Studium im Bereich Bauerhaltung Bauen im Bestand/Bauwerkserhaltung mit dem Master of Engineering. Anschließend war sie unter anderem von 2016 bis 2018 als Projektleiterin für kleine Baumaßnahmen an den Hochschulen Hannovers beim Staatlichen Baumanagement tätig. Beim Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften machte Caroline Hahne von 2018 bis 2020 ein technisches Referendariat im Bereich Architektur und legte das Staatsexamen als technische Assessorin ab.

Im Oktober 2021 wurde Hahne zur Baurätin beim Landkreis Verden ernannt, jetzt übernahm sie die Leitung im Fachbereich IV. Hier wird sie unter anderem für die Umsetzung der Windenergie und Energiewende verantwortlich sein. „Im Landkreis Verden müssen wir in Abstimmung mit Naturschutz und Raumordnung 2200 Hektar erreichen, momentan sind wir bei knapp 800“, berichtete Bohlmann.

Am Rande des Gesprächs machte der Landrat deutlich, dass auf den Landkreis nach zwei Flüchtlingskrisen und der Coronakrise nun eine Haushaltskrise zukomme. „Wir gehen von einem zweistelligen Millionendefizit aus.“

Als Gründe nannte er zum Beispiel den Strukturwandel in der stationären Gesundheitsversorgung, der einen hohen Zuschussbedarf für die Aller-Weser-Klinik zur Folge hat, die steigenden Flüchtlingszahlen sowie den Ausbau und die steigenden Personalkosten des ÖPNV. Wichtig sei daher eine Reduzierung der Bürokratie per Bundesgesetz.