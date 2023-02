Aus Achim und Verden: Drei Feuerwehrfahrzeuge in die Ukraine

Von: Heinrich Kracke

Feierliche Übergabe: Hans-Hermann Fehling nimmt die Fahrzeugschlüssel von Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld (l.) und Verdens Stadtoberhaupt Lutz Brockmann in Empfang. © kracke

Zwei Feuerwehrfahrzeuge aus Achim und eines aus Verden treten als Spende den Weg in die Ukraine an. Für die Überführung wurde ein Urgestein des Feuerwehrwesens im Landkreis gewonnen.

Verden – Der Lack ist noch nicht ab, ein bisschen stumpf vielleicht, aber ab nicht. So viel steht fest. Und viel herumgekommen ist es auch nicht. Seinen Dienst indes hat es ohne Fehl und Tadel und Fehltage geleistet, und zuverlässig ist esr auch. Jetzt geht das Feuerwehrfahrzeug, das auf den schnörkellosen Namen LF8 hört, auf Reisen. Der Siebeneinhalbtonner von den Verdener Brandschützern wird gemeinsam mit zwei ausgemusterten Achimer Mannschaftstransportwagen als Spende der beiden Städte aus dem Kreis Verden in die Ukraine überführt. Das Übergabe-Team wird angeführt von Hans-Hermann Fehling, mehr als drei Jahrzehnte Kreisbrandmeister des Landkreises Verden. Er gilt als profunder Kenner zumindest der polnischen Feuerwehrkräfte, zu denen er langjährig Kontakte pflegte und pflegt.

Ein neunköpfiges Team wurde am Freitag von den beiden Bürgermeistern Lutz Brockmann und Rainer Ditzfeld offiziell verabschiedet. Los geht die Reise allerdings erst am Sonntagabend kurz vor Mitternacht. Innerhalb von gut 18 Stunden soll die mehr als 1 000 Kilometer lange Fahrt bewältigt werden, ehe die polnische Anlaufstation Bartoszyce erreicht ist. Dort werden die Wagen an polnische Brandschützer übergeben, die sie an Zielorte in der Ukraine fahren. Das Verdener Löschfahrzeug kommt nach Horochiw, gut 100 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt, die Achimer Wagen nach Pjadyky in Galizien, nahe den Grenzen zu Rumänien und Moldawien. Beide Städte sind bereits mehrfach von Kriegsfolgen betroffen. „Nach unseren Erkenntnissen kam es bereits zu mehreren Stromausfällen, zu Beeinträchtigungen in den Krankenhäusern“, berichtet der Verdener Bürgermeister.

Von der Spenden-Idee bis zur guten Tat dauerte es nur wenige Monate. „Beim Preußisch-Eylau-Treffen war es. Kurz vor dem Nachtisch kam der Nachschlag“, schmunzelt Fehling. Brockmann hatte ihn angesprochen, das Achimer Stadtoberhaupt Ditzfeld war sozusagen sofort Feuer und Flamme, und es dauerte auch nur kurz, ehe das Fahrzeug-Trio zusammengestellt war. „Unser Verwaltungsausschuss hat sich einstimmig für die Spende ausgesprochen“, sagt Ditzfeld. Genauso einmütig auch das Abstimmungsergebnis im zweithöchsten Verdener Gremium.

Auf komplizierte Einfuhr-Verfahren stellt sich das Transportteam an den Grenzen ein. Mit einer Reihe von Dokumenten, in denen exakt Herkunft und Ziel der Fahrzeuge festgehalten sind, sollen Unklarheiten und Wartezeiten vermieden werden. Und auch dem Zufall wirkt man entgegen. Der Verdener Ordnungsamtsleiter Philipp Rohlfing sowie Doreen Fehling, für Feuerwehraufgaben im Achimer Rathaus zuständig und gleichzeitig Ehefrau von Teamchef Hans-Hermann Fehling, sie begleiten den Fahrzeugtross. Doreen Fehling ist nicht das einzige weibliche Teammitglied. Auch die Verdenerin Pia Haroth ist mit von der Partie. Als viertes Fahrzeug tourt ein Landkreis-Transporter gen Osten, er nimmt das neunköpfige Überführungsteam auf und bringt es zurück.

Die drei Fahrzeuge gelangen nicht unbeladen in die polnischen Partnerstädte. Ein ganzes Trio Stromerzeuger befindet sich an Bord, ferner Atemschutzmasken, Hitzeschutze, Schutzausrüstungen vorrangig aus Achim, Ausleuchtungs-Ausstattung, Schläuche, Sicherheitsgurte, einiges davon auch von der Kreisfeuerwehr, und eine Menge mehr. „Die Fahrzeuge dürften je einen Wert von 10 000 Euro haben, die Ausrüstung von rund 20 000 Euro. Insgesamt also ein Spendenaufkommen aus Achim, Verden und vom Landkreis von mindestens 50 000 Euro“, so Fehling. Eines der Achimer MTW weist eine Fahrleistung von 110 000 Kilometern auf, es diente unter anderem der Jugendfeuerwehr, die beiden anderen Fahrzeuge legten jeweils rund 40 000 Kilometer zurück. Sie sind inzwischen durch höherwertige Nachfolger ersetzt.

Ob er sich so einfach von einem Fahrzeug trennen könne, das fast 30 Jahre bei zahllosen Einsätzen auch zu seinen fahrbaren Untersätzen gehörte? Der Verdener Stadtbrandmeister Peter Schmidt muss nicht lange überlegen. „Der Abschied fällt leicht, solange er für den guten Zweck ist.“