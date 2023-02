Verdener Feuerwehrhaus: Die unendliche Geschichte soll im August enden

Von: Heinrich Kracke

Feierliche Übergabe am 18. August, Tag der offenen Tür am 25. August, so ist der Plan für den Neubau der Verdener Feuerwehr. © Kracke

Zahllose Einsätze werden vom Verdener Feuerwehrhaus gefahren. Aber war da nicht noch was? Doch, da war was.

Verden – Ein Rettungseinsatz auf der Autobahn, ein Küchenbrand in einem der Verdener Wohnviertel. Und schon öffnen sich die Tore des Feuerwehrhauses an der Lindhooper Straße. Aber war da nicht noch was? Doch, genau. Das Gebäude, schon seit Monaten genutzt, es ist noch nicht offiziell eingeweiht. „Der Eindruck täuscht nicht. Der offizielle Festakt fehlt noch“, räumt auf Nachfrage Stadtbrandmeister Peter Schmidt ein. In den nächsten Wochen werde es auch nichts, aber ein Ende der einweihungslosen Zeit kündigt sich an. Aktuell ist für den 18. August die feierliche Übergabe vorgesehen, ehe am 25. August ein Tag der offenen Tür mit großem Programm folgen soll. Gleichzeitig laufen die konkreten Planungen für mindestens eine Handvoll Feuerwehrgebäude in Verden und den Ortsteilen weiter.

Der immer wieder verschobene Festakt, ein erster war bereits im Dezember 2021 anberaumt, hat Gründe. „Wir beziehen uns auf das Wort des Bürgermeisters, er wolle ausschließlich mängelfreie Gebäude übergeben“, sagt Schmidt. Eine ganze Reihe Probleme konnte in der Zwischenzeit abgestellt werden. Die Photovoltaik-Anlage hat ihren Betrieb aufgenommen, auch die letzten Bauteile der Gebäude- und Werkstatttechnik sind eingetroffen. „Was noch fehlt, ist die Lärmschutzwand“, so Schmidt. Lieferengpässe habe es gegeben, ein Einbau sei für das Frühjahr geplant. Schau’n mer mal.

Eines steht aber auch jetzt schon fest. Die einstigen Finanzpläne sind sämtlich über den Haufen geworfen. War das Gebäude mit elf Fahrzeugstellplätzen, einer Werkstatt sowie einer Waschhalle ursprünglich auf eine Gesamtinvestition von 8,1 Millionen gedeckelt, so kam es aufgrund der langen Bauzeit, der zwischenzeitlichen Lieferengpässe und der Preisexplosionen am Bau nach ersten Schätzungen zu Mehrkosten in Höhe von rund 600 000 Euro.

Nicht das einzige Feuerwehrprojekt, das oberhalb der selbstgesteckten Obergrenze liegt. Auf drei Millionen Euro war ursprünglich der Neubau in Walle gedeckelt. Auch davon kann schon keine Rede mehr sein. Aktuell sei von Mehrkosten in Höhe von 20 Prozent auszugehen, von insgesamt also 3,6 Millionen Euro.

Gut möglich aber immerhin, dass der Waller Bau in Sachen Einweihung noch am Verdener Projekt vorbeizieht. „Wir gehen von einer Übernahme des Gebäudes im Sommer aus“, so der Stadtbrandmeister. In einem Punkt lohne der Besuch der Baustelle schon jetzt. Das Brandschützer-Refugium im östlichsten Verdener Ortsteil wird in nachhaltiger Bauweise erstellt. Schmidt: „An der Fassade werden Polycarbonatplatten angebracht. An diese Optik muss man sich erst gewöhnen.“ Sogenanntes Acrylglas also, weitgehend bruchsicher, das den Durchblick erlaubt.

Zwar ist als nächstes die neue Fahrzeughalle in Döhlbergen an der Reihe, ein Norm- und DIN-gerechter Bau für ein Fahrzeug, anschließend soll ein weiteres Gebäude von Waller Ausmaßen und Nachhaltigkeitsansprüchen entstehen. In Hönisch ist es vorgesehen. Inzwischen konnte die ins Auge gefasste Fläche neben der Hönischer Kreuzung erworben werden. Und der Kostenrahmen liegt auch schon vor: rund 3,6 bis 4 Millionen Euro. Für Eissel und Scharnhorst haben die Planungen ebenfalls bereits begonnen.

Auch die Ortsfeuerwehr Hönisch-Hutbergen benötigt ein größeres Domizil. Die Fläche für den Neubau hat die Stadt mittlerweile erworben. © Kracke