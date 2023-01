Aufträge in Verdener Firmen rückläufig, Lage bleibt passabel

+ © Kracke Die Beschäftigten-Zahlen steigen im Verarbeitenden Gewerbe. © Kracke

Die Unternehmenserwartungen im Kreis Verden fallen so schlecht aus wie nie, aber aktuellen die Umsätze werden noch als auskömmlich eingestuft.

Verden/Achim – Ein stürmisches Umfeld, gewiss, aber die Wirtschaft im Landkreis Verden hält wacker stand. Allen Unkenrufen zum Trotz ist es bisher nur in geringem Umfange zu Rückgängen gekommen, wenn überhaupt. Das belegen Zahlen des statistischen Landesamtes für das dritte Quartal sowie den Oktober 2022 im verarbeitenden Gewerbe. Demzufolge sind die Umsätze der Betriebe zwischen Ottersberg und Dörverden und die geleisteten Arbeitsstunden Schwankungen unterworfen, die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte kennen aber nur eine Richtung.

Sie steigen. „Die reale Auftragslage ist rückläufig, aber für den einen oder anderen Betrieb, und für die Firmen im Kreis Verden offenbar besonders, ist die aktuelle Wirtschaftslage immer noch auskömmlich“, sagt Siegfried Deutsch von der IHK-Geschäftsstelle Verden.

Es war Hochsommer. Immer neue Hiobsbotschaften prasselten herein, zuletzt die Drohung, es komme zu Engpässen bei der Erdgas-Versorgung. Er ist Präsident des Unternehmensverbandes Verden-Rotenburg, er ist Chef von 1200 Mitarbeitern, davon 800 in den beiden Werken in Verden. Wolfgang Reichelt zeichnete seinerzeit ein düsteres Bild. „Wenn wir in diesem Jahr eine schwarze Null schreiben, wäre es ein Erfolg.“ Inzwischen klingen die Statements des Hauptgeschäftsführers von Block Transformatoren deutlich optimistischer. „Wir profitieren davon, dass wir mit 39 Vertretungen in aller Welt am Markt präsent sind. Unser Werk in China verdreifachte seine Ergebnisse, unser Kernmarkt in der EU läuft hervorragend.“ Zwar erkenne auch er Risiken, aber zum Vorteil habe sich entwickelt, nicht ins Zulieferergeschäft für die Autoindustrie eingestiegen zu sein. Gewiss, vor allem an Halbleitern mangele es weiter, andererseits verstärken sich die Anzeichen für ein Beruhigen der Lieferketten. „In China beginnt der Markt eines der begehrtesten Güter, des Stahls, er beginnt zu bröckeln. Plötzlich zeichnet sich ein Überangebot, es zeichnen sich sogar Preisrückgänge ab.“

Ob alles auch so bleibt, ist unklar. Die Konjunkturlage der IHK von Ende September jedenfalls offenbarte noch ganz andere Tendenzen. „Die Erwartungshaltung der Firmen im Elbe-Weser-Raum fiel noch nie so schlecht aus wie jetzt“, sagt Deutsch. Die Kurve driftete sogar noch deutlicher ins Minus als beim bisherigen Tiefpunkt zum Ausbruch der Corona-Pandemie. Auch die tatsächliche Lage der Unternehmen war mit einem dicken Negativ-Zeichen versehen, allerdings rutschte sie noch nicht auf den Stand des ersten Covid-19-Jahres.

Drei Monate später erklärt Deutsch den Widerspruch aus extrem pessimistischer Erwartung und immer noch ganz passabler tatsächlicher Wirtschaftslage folgendermaßen: „Das Delta resultiert aus einer konservativen Erwartungshaltung. Das ist immer eine Mischung aus der Auftragslage und unternehmerischem Gefühl.“ Auch wenn sich die Stimmung in den Chefetagen jetzt bessere, seien Rückgänge nicht vom Tisch. „Es trifft die Branchen unterschiedlich.“ Der Bau zum Beispiel laufe noch zufriedenstellend, der Maschinenbau leide weiterhin unter dem Lieferketten-Problem, die Logistik-Branche platze aus allen Nähten. „Früher haben die Unternehmen ihre Zulieferungen kurzfristig geordert, diese Taktik hat jetzt zu Produktionsausfällen geführt. Deshalb beginnen die Firmen, Jahresmengen zu bestellen. Das führt zu einer hohen Auslastung der Logistik-Branche, und die wiederum leidet unter zu wenig Fahrern. Es bleiben also Lastwagen stehen, obwohl eigentlich genug zu transportieren wäre.“

Wie es aktuell um die Firmen im Landkreis Verden steht, könne er nur grob einschätzen, sagt Deutsch. „Von wirtschaftlichen Schieflagen einzelner Betriebe ist jedenfalls nichts bekannt“, so der IHK-ler. Tatsächlich verzeichneten die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes bis in den Herbst hinein satte Umsatzzuwächse im Vergleich jeweils zu den Vorjahresmonaten. Erst im Oktober ist es zu einem Rückgang gekommen. Ob dieses Minus das Ergebnis von Lieferengpässen oder von rückläufigen Auftragslagen ist, darüber liegen den Statistikern keine Erkenntnisse vor. Analysten werten indes das Plus bei den Beschäftigtenzahlen als positives Zeichen. Und Unternehmer Reichelt ist sogar noch einen Schritt weiter. „Wir werden alle Kräfte darauf verwenden, unser Personal zu halten. Nur so können wir nach der Krise wieder voll durchstarten“, sagte er bereits im vergangenen Sommer, damals, als noch alle Zeichen auf wirtschaftliche Talfahrt standen, auf eine massive Rezession.

Risiken bleiben dennoch. „Wir verzeichnen immer noch eine hohe Inflation, ferner steigen die Zinsen“, sagt Deutsch. Gleichzeitig fehle ein passendes Förderprogramm, das den privaten Haushalten beim Wohnungsbau helfe. Und Wohnungsbau-Unternehmen entwickelten wenig Interesse an neuen Mehrfamilienhäusern, der geringen Margen wegen, was sich ebenfalls negativ auswirke.

Eine der großen Unbekannten ist darüber hinaus die Entwicklung im Einzelhandel. „Generell liefert das Weihnachtsgeschäft ein durchwachsenes Bild. Die einen sind sehr zufrieden, die anderen können sich mit ihrer Zahlen-Entwicklung nicht so anfreunden“, so der IHK-ler. Mitentscheidend sei das Kaufvolumen in der letzten Vorweihnachtswoche, wofür noch keine verlässlichen Werte vorliegen. Eigenen Beobachtungen zufolge sei beispielsweise in Verden an den Vorweihnachts-Sonnabenden nicht nur viel los, es seien auch viele Menschen mit Einkaufstüten unterwegs gewesen. Das, so Deutsch, bestätige einen neuen Trend: „Der stationäre Einzelhandel vermag sich wieder verstärkt zu behaupten.“

