Auftakt für den Akteurs-Dialog beim Verdener Renaturierungsprojekt

Von: Ronald Klee

Teilen

Thomas Arkenau und Rocco Buchta (v. l.) brachten die Teilnehmer auf Stand. © klee

Kirchlinteln – „Die Akzeptanz ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Projekts.“ Mit dieser Überzeugung war Mareike Hees aus Bonn angereist. Die Vertreterin des Bundesamts für Naturschutz wollte im Linteler Krug die Atmosphäre bei der konstituierenden Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe (PAG) für die AllerVielfalt erleben. Immerhin sollten die Akteure, Vertreter von Behörden, Kammern, Verbänden und lokalen Interessengruppen ihre Arbeit im „Kontrollorgan“ des Renaturierungsprojektes für die Aller-Aue aufnehmen.

„Das ist ein weiterer wichtiger Schritt.“ Mit seiner Begrüßung sorgte Volker Lück dafür, dass die Teilnehmer im gut gefüllten Saal des Kirchlintelner Kulturzentrums einen Eindruck von der historischen Bedeutung dieser Stunde erhielten. Der Fachbereichsleiter aus dem Kreishaus vertrat seine Behörde als Projektpartner neben Nabu und Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. In der Auftaktveranstaltung mit lauter geladenen Gästen aus den beteiligten Kommunen, Bundes-, Landes- und örtlichen Behörden wollten Thomas Arkenau und Dr. Rocco Buchta die PAG-Mitglieder erstmal auf den Stand der Dinge bringen. So richtig an die Arbeit machte sich das Gremium dann am Nachmittag, als das noch recht frisch beauftragte Projektteam aus drei Planungsbüros die ersten Überlegungen für die Erstellung des Pflege- und Entwicklungsplans präsentierte.

Um die Arbeit für die AllerVielfalt aufzunehmen, fanden sich viele Mitglieder der PAG im Lintler Krug ein. © Klee, Ronald

„Wir wollten unbedingt noch vor der Sommerpause starten“, hatte Projektleiter Thomas Arkenau die Einladung zu der Tagung erklärt. Nach dem holprigen Anlaufen des Vorhabens im Projektbüro konnte er immerhin mitteilen, dass die Maßnahmenplanung mit der Verpflichtung der drei Büros angelaufen ist. Die „Planungsgruppe Landespflege TNL“ mit Sitz in Hannover, die „Planungsgruppe Grün“ in Bremen und Oldenburg, sowie das Fachbüro „Ökologis“ aus Bremen als Nachunternehmer bilden das Projektteam. Für die zum Plan zugehörige Modellierung wurde zudem das Büro „smile consult GmbH“ beauftragt.

Auch die Personalprobleme entspannen sich. Große Hilfe hatte das Verdener Projektbüro vom Rathenower Büro für das Renaturierungsprojekt an der unteren Havel, das Rocco Bucht leitet. Jetzt aber konnte Thomas Arkenau berichten, dass sich zumindest für die eine der beiden technischen Stellen eine Lösung anbahnt. Es gebe einen Bewerber und, „wenn alles gut läuft, fängt der auch am 1. Oktober an“.

Mit der Entwicklung der Maßnahmen zur Renaturierung der Flussaue werden die PAG-Mitglieder auch ihre Aufgaben finden. Über alle Prozesse sollen sie informiert werden. Auf die Interessen der beteiligten Kommunen für ihre Bürger und den Tourismus wies Rocco Buchta hin. Und auch Mareike Hees betonte die wichtige Funktion des Akteurs-Dialogs für das Gelingen des Projekts. Die in Bonn ansässige Behörde ist hierbei für die Betreuung und Abwicklung der Projekte aus dem „Förderprogramm Auen“ des Bundesumweltministeriums zuständig, also auch für 75 Prozent der bis 2025 bereits bewilligten 16,85 Millionen Euro Förderung. Weitere 17 Prozent kommen vom Land Niedersachsen und das stehe voll hinter dem Vorhaben, betonte der Vertereter aus dem Umweltministerium in Hannover, Joachim Wöhler. Aus der Umsetzung erwartet er günstige Synergieeffekte, die sich an der Wasserrahmenrichtlinie der EU orientieren. Insgesamt, so war er sicher, würden 30 Millionen Euro in das Projekt fließen.

Dass die kommunalen Interessen berücksichtigt werden, stellten beim Auftakt aber auch schon Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann und seine Kollegen Alexander von Seggern aus Dörverden und Arne Jacobs aus Kirchlinteln sicher. Rocco Buchta sagte ihnen zu, dass alle Maßnahmen in den kommunalen Gremien beraten und dort auch beschlossen werden würden.

Ebenso sind zahlreiche Verbände, die Kreisjägerschaft und die Sportfischer vertreten, auch die Landwirtschaft ist dabei. „Die Landwirte befürchten oft eine Verschlechterung“, ist Arkenau bewusst, dass Konfliktpotenzial in dem Renaturierungsprojekt steckt. Auch um dann den richtigen Weg zu finden, sei die PAG ein wichtiges Organ. Der Projektleiter jedenfalls hatte schon Interessen der Landwirtschaft im Hinterkopf: „Der Hochwasserschutz und die Wasserhaltung werden immer wichtiger.“ Die wachsende Dürre-Problematik für die Landwirte griff die Leiterin des Landkreis-Fachdienstes Wasser, Abfall und Naturschutz, Silke Brünn, auf: „Dem Kreistag ist Wassermengenmanagement sehr wichtig.“ Erst am Donnerstag habe sie Anträge für die Berechnung eines Wasserhaushltsmodells eingereicht.

Viele Probleme von einzelnen Landwirten könnten sich durch Flächentausche lösen lassen, deutete Arkenau an. Und Hans Ludger Gerdes von der Verdener Geschäftsstelle des Amtes für regionale Landesentwicklung merkte an, dass bereits drei Flurbereinigungsverfahren angelaufen seien. „Bei der Renaturierung der Wümme in Fischerhude war das eine große Hilfe“, wusste Thomas Arkenau aus eigener Erfahrung in dem Projekt.

Mareike Hees vom BfN. © Klee, Ronald

Volker Lück vom Landkreis. © Klee, Ronald