Aufregendes aller Art bei „Aller Art“ in Verden

Verden – Teils bunt gekleidete Gaukler, biegsame Akrobaten, fingerfertige Jongleure, talentierte Musikanten, fröhliche Kinder und begeisterte Erwachsene überall in der Verdener City: Nach einem witterungsbedingten zunächst verhaltenen Auftakt strömten Sonntagnachmittag zahlreiche Besucher durch die Fußgängerzone. Aike-Simone Ensink und Claudia Bergmann vom Kaufmännischen Verein hatten sich einen besonderen Mix einfallen lassen und in Kooperation mit Jeanette Atherton von „Jump-i.de“ in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag das erste Verdener Kleinkunstfestival „Aller Art“ auf die Beine gestellt.

Es hatte ganz den Anschein, als hätten sowohl die Verdener als auch die auswärtigen Besucher nur auf eine solche Veranstaltung gewartet: Noch bevor die Geschäfte öffneten und Moderator Patrick Keaton das Kleinkunstprogramm startete, stärkten sich die ersten Besucher schon mit einem Imbiss für die von Kultur flankierte Einkaufstour, um gleich danach den musikalischen Offerten zu lauschen und dem bunten Treiben der Straßenkünstler zuzusehen.

„Gefällt Ihnen das, was Sie hier sehen?“, fragte Moderator Patrick Keaton die zunächst noch beschirmt vorbeischlendernden Passanten, denn wer nicht höllisch aufpasste, fand sich schnell als Statist mitten im Geschehen wieder. „Die Veranstaltung ist gut, nur das Wetter ist sch...“, konterte ein Mann, dem Keaton spontan den Namen Peter Lustig verpasste. „Die Straßenkünstler gefallen uns sehr gut und in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag eine wirklich tolle Idee“, bestätigte seine Begleiterin. Dann zog es das Paar zum Domplatz, wo sich am frühen Nachmittag zunächst Frank Stauga vom Restaurant Domschänke beim Frontcoocking über die Schulter schauen ließ, während die Hunde Chopin, Suerte und Gil aus der American Dance Cocker Show längst nicht nur das taten, was ihr Frauchen forderte.

Kleinkunstfestival „Aller Art“ und verkaufsoffener Sonntag © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niem ann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann © Christel Niemann

Bis 18 Uhr mixten dann regionale, nationale und einige internationale Kleinkünstler Straßentheater, Jonglage, Akrobatik, Musik und kreative Kunst zu einem rundum spritzigen Cocktail: Monsieur Momo, auch bekannt aus dem Circus Roncalli, begeisterte die Gäste mit Illusion, andere sorgten mit Comedy, Zauberei, Bauchreden, Pflastermalerei oder zirzensischen Darbietungen für Unterhaltung. Auch die Verdener Künstlerin Belinda di Keck nahm an der Veranstaltung teil. Sie hatte in einem leerstehenden Ladengeschäft in Rathausnähe eine Kunstausstellung aufgebaut und dort auch einen Mal-Workshop für Kinder angeboten.

Geht es nach dem Willen der Organisatorinnen, wird das Kleinkunstfestival keine Eintagsfliege sein.