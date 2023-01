Vermüllte Straßen nach dem Silvesterfeuerwerk in Verden

Von: Katrin Preuß

Ein zugemüllter Panoramablick am Neujahrsmorgen: Auch auf der Aussichtsplattform am Klusdamm wurde in der Silvesternacht geböllert. © Kracke

Verden – Das war ja zu erwarten: Nach dem Run auf Raketen, Böller und anderes Feuerwerk in Verden knallte es zum Jahreswechsel ganz ordentlich. Nicht nur, aber eben auch in der Allerstadt.

Nach dem Verkauf von Böllern in den zurückliegenden zwei Jahren gab es offenbar reichlich Nachholbedarf. Und so hatten sich bereits am ersten Verkaufstag, dem 29. Dezember, lange Schlangen vor den entsprechenden Geschäften gebildet. Die wiederum waren dem Ansturm teils mit ausgeweiteten Öffnungszeiten begegnet.

Doch so schön manch funkensprühendes Feuerwerk auch anzusehen sein mag, es hinterlässt seine Spuren. Für die sich die Verursacher oftmals nicht verantwortlich fühlen. Und so säumten noch am Neujahrsmittag auch in Verden abgebrannte Raketen, leergeschossene Batterien und die Reste verknallter Böller, dazu reichlich Verpackungsmaterial, die Straßen.

Nicole Zuttermeister hebt mit der Greifzange Plastikmüll auf. © Preuß

Ausgerüstet mit Greifzangen und Müllbeutel hatten sich Nicole Zuttermeister und ihrer Tochter zum Neujahrsspaziergang aufgemacht. „Wir sammeln den Plastikmüll ein“, berichtete die Mutter und klaubte einen Flaschenverschluss vom Fußgängerweg an der Memelstraße. Feuerwerksreste aber sammelten die beiden Frauen nicht ein. Das sollten doch die machen, die den Müll auch verursacht hätten, erklärte Nicole Zuttermeister entschieden.

Kevin Klebusch und Paul Kunze musste man das mit dem Verursacherprinzip nicht erklären. Die Nachbarn hatten sich den Wecker am Neujahrstag auf 11 Uhr gestellt, um zusammen die Spuren ihrer gemeinsam ausgelebten Leidenschaft zu beseitigen. Für sie eine Selbstverständlichkeit. „Aufzuräumen würde ich von anderen Leuten auch erwarten“, sagte Paul. Eine Stunde später standen dann schon vier prall gefüllte Müllsäcke auf dem Fußweg, während in der Gosse der Saarstraße noch viele weitere ausgebrannte Batterien auf Entsorgung warteten.

Haben es mächtig krachen lassen: Kevin Klebusch (l.) und Paul Kunze beseitigen die Spuren ihrer umfangreichen Silvesterknallerei. © Preuß

Die beiden jungen Männer sind begeisterte Feuerwerker. „Wenn mich einer fragt: Was ist dein Lieblingsfeiertag?, dann sage ich: Silvester“, erzählte der 18-jährige Paul lachend.

Eine unfassbare Summe haben die beiden jungen Männer für das Feuerwerk zum Jahreswechsel ausgegeben: zusammen etwa 1 500 Euro. „Die einen fliegen in den Urlaub“, so Paul. „Die anderen kaufen sich ‘ne teure Dauerkarte für das Fußballstadion“, ergänzte der 21-jährige Kevin. Sie beide legten eben Geld für ihren persönlichen Jahreshöhepunkt auf die Seite, rechtfertigten die Freunde ihr sehr spezielles Konsumverhalten.

Fünfeinhalb Stunden habe er in Bremen Schlange gestanden, berichtete Kevin, um das erste Feuerwerk nach zweijähriger Zwangspause kaufen zu können. Er sei den ganzen Tag unterwegs gewesen, um sich in verschiedenen Märkten einzudecken, ergänzte Paul. Noch länger, als die zwei für ihren Einkauf brauchten, benötigten sie, um dann alles abzubrennen.

„Wir bekommen viele Besucher hier“, so Kevin Klebusch über Nachbarn, die den beiden bei ihrem mitternächtlichen Treiben zusehen. Nicht alle erfreut das stundenlange Böllern.

Dass ihr Hobby, einmal pro Jahr ausgeübt, zunehmend kritisch gesehen wird, ist den beiden Pyro-Liebhabern bewusst. Ein großes, organisiertes Feuerwerk ist für sie aber – noch – keine Alternative. Paul: „Das Besondere ist es ja eben, dass man selbst zündet.“