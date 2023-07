Verdener Radfahrer auf dem Ring of Kerry

Von: Wiebke Bruns

Auf den Start in Killarney sind die Radsportler bestens vorbereitet. © Bruns

Verdener Radler starten bei einer irischen Charity-Tour. Darüber hinaus haben sie einen Spendenaufruf gestartet.

Verden – Schon knapp 700 Euro haben vier Freunde aus Verden auf dem „Spendentacho“, von denen drei am Sonnabend, 1. Juli, in Irland beim „Ring of Kerry Charity Cycle 2023“ starten wollen. Gemeinsam mit 8000 weiteren Teilnehmern werden sie bei der Wohltätigkeitsveranstaltung die berühmte, 170 Kilometer lange Strecke an einem Tag mit dem Rad abfahren. Grund ist der Spaß an der Sache und der schöne Nebeneffekt, damit einen guten Zweck zu unterstützen.

Auf die Idee zur Teilnahme waren Florian Ziegler und Michael Schwers im vergangenen Jahr gekommen, als sie in Irland zum Wandern waren. „Überall um uns herum waren Rennradfahrer“, erinnert sich Ziegler. „Wir waren ganz aufgeregt.“ Verständlich, denn die beiden Freunde, die sich von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Verdener THW kennen, teilen die Leidenschaft fürs Radfahren.

Der Vorsatz entwickelte sich, als die beiden von dem Hintergrund des bunten sportlichen Treibens erfuhren. Seit 40 Jahren werde damit Geld für wohltätige Zwecke gesammelt, berichten sie. Die berühmte Panoramaküstenstraße im Country Kerry im Südwesten Irlands wird bei der Tour abgefahren. Das ist ganz nach dem Geschmack der begeisterten Radfahrer. „Wahrscheinlich werden es rund sechs Stunden reine Fahrzeit“, schätzt Michael Schwers. Start und Ziel liegen in der Stadt Killarney. „Dort spielen überall Bands. Die ganze Stadt ist eine Party“, schwärmt der Verdener. Noch vor Ort beschlossen sie selbst mitzufahren.

6000 Kilometer in Etappen

Zurück zu Hause brauchten sie ihre Freunde Malte Förster aus Dahlbrügge und Markus Menke De Alba aus Verden nicht lange zu überreden. Schließlich fahren sie zu viert schon seit Jahren in mehreren Etappen den knapp 6000 Kilometer messenden Nordseeküstenradweg ab. Dass sie die Reise nach Irland am Freitag nun doch nur zu dritt antreten werden, ist der Abi-Entlassungsfeier von Markus Menke De Albas Tochter geschuldet. Das geht natürlich vor, da haben die Freunde volles Verständnis.

Der wohltätige Zweck steht seit 40 Jahren hinter dem „Ring of Kerry Charity Cycle“. Fast 16 Millionen Euro für 160 verschiedene Zwecke seien im Laufe der Jahre zusammengekommen. „Den Ring of Kerry zu befahren, ist eine bemerkenswerte Leistung und ein einzigartiges Erlebnis. Es ist dieser Geist der Kameradschaft, des Spaßes und der Freundschaft, der die Veranstaltung so besonders macht.“ So schreiben es die Veranstalter auf ihrer Homepage.

Jeder Teilnehmer zahlt 100 Euro Startgeld und darf selbst entscheiden, welche der von den Veranstaltern ausgewählten wohltätigen Zwecke das Geld erhält. Die Verdener haben sich für „Breakthrough Cancer Research“ entschieden. „Weil wir uns einig sind, dass Krebs ein blödes Arschloch ist“, sagt Florian Ziegler. Die irische Wohltätigkeitsorganisation hat den Schwerpunkt im Bereich der medizinischen Forschung beim Krebs gelegt.

Über ihre 300 Euro Startgeld hinaus haben die Radler einen Spendenaufruf gestartet, sie hoffen auf wenigstens zusätzliche 700 Euro. Die Summe war Mittwochmorgen schon erreicht. „Alleine von unseren Freunden, Familie und Kollegen“, sagt Florian Ziegler. Aber wie beim Radfahren geht immer noch mehr. Die Spendenaktion ist im Internet zu finden unter www.idonate.ie/fundraiser/FlorianZiegler676.