Auf alle Szenarien vorbereitet

Verden – Der erste Vorsitzende des Vereins Verdener Jazz- und Bluestage, Volkmar Koy, spricht im Interview über das geplante Open-Air-Festival im Juli auf dem Domplatz und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein Lichtblick in der veranstaltungsarmen Zeit in diesem Jahr war AllerKultur-Festival im August, an dem der Verein Jazz- und Bluestage mit zwei Konzerten auf dem Domplatz mit Stefan Gwildis und den Flying Soul Toasters beteiligt war. Nun gibt es im Juli 2021 die zweite Auflage des Open Airs, wieder auf dem Domplatz, wieder mit einem hochkarätigen Programm. Der Verein präsentiert am Freitag, 30. Juli, Rüdiger Baldaufs Trumpet Night, am Sonnabend, 31. Juli, Michael Schulte und seine Band.

Herr Koy, wann fiel die Entscheidung für dieses Open-Air-Festival, wie viel Zeit blieb für die Planung?

Die Entscheidung fiel im Oktober, als wir merkten, dass das Konzertgeschehen auch im ersten Halbjahr 2021 noch coronabedingt eingeschränkt bleiben würde. In bald unzähligen Vorstandssitzungen, allesamt digital auf Skype, kamen wir zu dem Entschluss, auch im Sommer etwas Herausragendes open air anzubieten. Baldauf und Mutzke wollten wir eigentlich im vergangenen November den Musikfreunden präsentieren. Bekanntlich ging das nicht. Nach langwierigen Verhandlungen mit der Agentur einigten wir uns auf den 30. Juli 2021. Daraus wurde dann das Projekt Domplatz-Festival entwickelt. Dank der großzügigen Unterstützung durch die Stadt Verden kam die Idee für das zweite Konzert mit Michael Schulte am 31. Juli zustande. Seien Sie gewiss, dass die Gespräche nicht ganz einfach waren. Hier geht es nicht nur um die Unterstützung von Musikern an sich, sondern auch um das Kulturleben der Stadt Verden. Darauf legt der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage sehr großen Wert. Jetzt sind zwei Konzerte in der Pipeline, die sowohl unter Coronavoraussetzungen funktionieren werden, wie auch, wenn der größere Teil der Bevölkerung bereits geimpft worden sein sollte. Im Übrigen ist das eine Voraussetzung für die Umsetzung des Festivals auf dem Domplatz. Deshalb werden beide Events mit freier Platzwahl angeboten. Der Vorverkauf läuft.

Wie die Coronasituation im Juli sein wird, kann man ja überhaupt noch nicht absehen. Was bedeutet das für die Rahmenbedingungen, gibt es, je nach Lage, verschiedene Pläne bezüglich des Hygienekonzeptes und der Zuschauerzahl?

Das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Je weniger wir auf Corona Rücksicht nehmen müssen, desto mehr Zuschauer können wir auf die Anlage lassen. Da haben es andere Veranstalter mindestens genauso schwer. Was in der Planung nicht funktioniert, sind Gedanken von Veranstalterkollegen in Rostock und Kiel, die ihre Bluesfestivals im Februar durchziehen möchten mit dem Wunsch, dass Mindestabstände weitgehend aufgehoben werden. Die werden sich wie wir in Verden noch ein wenig gedulden müssen. Bei allen Planungen hat die Gesundheit der Konzertbesucher absolute Priorität. Folglich werden wir das Jahr 2021 mit zahlreichen Überlegungen in dieser Hinsicht angehen.

Wie schnell kann der Verein als Veranstalter auf die aktuelle Situation reagieren?

Eine gute Frage. Da wir derzeit nicht konkret wissen, was uns im nächsten Jahr noch so alles in die Quere kommen kann, sind alle Gedanken außerordentlich flexibel zu handhaben. Da sind wir aber gut aufgestellt. Von mir aus wird die Anzahl der Vorstandssitzungen noch so weitergehen. Andererseits haben wir mit Wolfgang Krützfeldt ein Vorstandsmitglied, das bei der Detailplanung verantwortlich an erster Stelle stehen wird. Wir haben jemand, der bei den Open-Air-Konzerten auf dem Domplatz mit seiner ganzen Erfahrung den Hut aufhat. Nur so wird das Ganze auch zu einem Erfolg. Wir sind als Vorstand da in gewisser Weise auch eine eingeschworene Gemeinschaft.

Rüdiger Baldauf und seine Gäste Joo Kraus, Andy Haderer und Max Mutzke sollten ja eigentlich am 11. November das Abschlusskonzert in der Stadthalle spielen. Wie gestaltet sich die Kommunikation mit den Künstlern in dieser Zeit, war es schwierig, den neuen Termin zu finden?

Wenn ich Ihnen sagen würde, wen wir noch alles als Musiker auf den Domplatz holen wollten, wäre das ein abendfüllendes Programm. Eine Menge Überzeugungsarbeit war zu leisten, bis ich als Vorsitzender des Vereins letztendlich die Verträge mit den Künstlern unterschreiben konnte. Dazu muss man wissen, dass viele Musiker ihre Konzerte verschieben mussten. Da wird es jetzt schon extrem eng, was die Planungen angeht. Schließlich müssen Musiker auch Geld verdienen. Das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit.

Mit Michael Schulte konnte für den 31. Juli erneut ein Topstar verpflichtet werden. Ist der gute Name der Jazz- und Blues-Tage hilfreich, solche Künstler nach Verden zu bekommen?

In gewisser Weise schon. Der Name Verdener Jazz- und Blues-Tage ist in der Branche ein fester Begriff. Das wird bei vielen Gesprächen auch mit Agenturen und Veranstaltern deutlich. Und ein Stefan Gwildis sagte bei unserer Verabschiedung im Sommer, er habe sich in Verden sehr wohl gefühlt. Zugleich versprach er, das unter seinen Musikerkollegen weiterzutragen. Da glaube ich schon, dass das die beste Werbung für Verden sein wird.

Können Sie schon weitere verbindliche Termine für 2021 nennen? Glauben Sie, dass die Jazz- und Bluestage 2021 in gewohnter Form stattfinden können?

Von Natur aus bin ich ein optimistischer Mensch. Deshalb hoffe ich sehr, dass wir im September wieder „normale“ Festival-Tage in Verden haben werden. Stefanie Heinzmann wird folglich zur Eröffnung mit ihrer Band in der Stadthalle spielen. Mit fast allen Musikern sind bereits Verträge für den Sonnabendvormittag in der Innenstadt wie auch für die Kneipennacht gemacht worden. Alle durften im September dieses Jahres bekanntlich nicht auftreten. So waren sie alle regelrecht happy, dabei sein zu dürfen. Der Aufwand ist schon heftig, denn alle Verträge aus 2020 müssen für 2021 neu geschrieben und verhandelt werden. Schließlich haben wir am Sonntag noch das Konzert von Jugend jazzt. Letztendlich, ob Sie es glauben oder nicht, haben wir für 2022 bereits eine dicke Überraschung eingetütet. Jede Wette, dieses Konzert schreit nach „Ausverkauft“. Mehr wird aber noch nicht verraten.