Auch mit Reserve Ziel erreicht - Bronze für die Feuerwehr

Verden - Statt wie viele andere über die Domweih zu bummeln, kämpfte die CTIF-Wettbewerbsgruppe der Feuerwehr Verden am vergangenen Wochenende in Nieder-Bessingen (Landkreis Gießen) beim 20. Hessischen Landespokalwettbewerb um Punkte und Platzierungen. Mit Erfolg. Denn die Männer kehrten mit dem hessischen CTIF-Leistungsabzeichen in Bronze zurück nach Verden.

Die CTIF-Wettkampfgruppe der Feuerwehr Verden setzt sich zurzeit aus zwölf Aktiven der Ortsfeuerwehren Hönisch-Hutbergen, Verden und Walle zusammen und nimmt seit 2013 an Wettbewerben im gesamten Bundesgebiet und im benachbarten Ausland teil.

Der Leistungsvergleich in Hessen wurde weitestgehend nach den CTIF-Richtlinien „traditionelle internationale Wettbewerbe“ des Weltfeuerwehrverbandes durchgeführt. Er beinhaltete den Aufbau eines trockenen Löschangriffes (ohne Wasser) sowie einen Staffellauf.

Verletzungsbedingt konnte das Verdener Team nicht in der gewohnten Aufstellung starten. Als Ersatz sprangen Alexander Mähler und Steffen Wortmann ein. Die beiden hatten nur 14 Tage Zeit, sich auf ihren ersten Wettbewerb vorzubereiten. Doch auch wenn die Mannschaft punktemäßig nicht an die guten Ergebnisse vom Niedersächsischen Landespokal im Mai in Verden herankam, erreichte sie doch das für Hessen gesteckte Ziel: Alle Mitglieder erlangten das Hessische CTIF-Leistungsabzeichen in der Stufe Bronze. Und in einem weiteren Durchgang wurde für Alexander Mähler und Steffen Wortmann sogar noch das Bundesleistungsabzeichen des Deutschen Feuerwehrverbandes, ebenfalls in der Stufe Bronze erkämpft.

CTIF, das steht für Comité Technique International de prévention et d’extinction du Feu, übersetzt Internationales technisches Komitee für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen. Der Zusammenschluss, dem auch der Deutsche Feuerwehrverband angehört, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren und den Rettungsdiensten weltweit zu fördern, sowohl auf technischer Ebene als auch in Bezug auf die Kameradschaft. Leistungsvergleiche wie dieser jetzt in Nieder-Bessingen, erfüllen in diesem Zusammenhang also eine doppelte Funktion.