Neue Landschaftswarte in Oyten und Kirchlinteln: Mittler zwischen Bürgern und Behörde

Hans-Heinrich Grahl und Karl-Wilhelm Meyer

+ © Landkreis Verden Karl-Wilhelm Meyer (2. v. l.) ist neuer Landschaftswart in der Gemeinde Kirchlinteln. Hans-Heinrich Grahl (3. v. l.) ist künftig für das Gemeindegebiet Oyten zuständig. Ansprechpartner in der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises sind Thomas Arkenau und Bettina Bielefeld. © Landkreis Verden

Landkreis - Zwei neue Landschaftswarte hat der Kreistag des Landkreises Verden in seiner jüngsten Sitzung bestellt. Für das Gebiet der Gemeinde Oyten ist künftig Hans-Heinrich Grahl tätig. Er tritt als Nachfolger von Karsten Hormann das Ehrenamt an. In der Gemeinde Kirchlinteln führt Karl-Wilhelm Meyer die Funktion seines Vorgängers Jürgen Thran fort. In der Flächengemeinde Kirchlinteln teilt Meyer sich diese Aufgabe mit Sylke Bischoff, die bereits seit 2011 ehrenamtlich als Landschaftswartin tätig ist, teilt der Landkreis mit.