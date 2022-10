Zwei Katzen in Achim im Karton ausgesetzt: Keine richtige Luftzufuhr

Von: Markus Wienken

Wenn Blicke töten könnten: Die beiden in einem Karton ausgesetzten Karthäuser-Katzen erholen sich im Tierheim in Verden. © wienken

Die eine verschreckt in der Ecke, die andere, fast ein wenig mutlos wirkend, abseits daneben, so erholen sich zwei Karthäuser-Katzen im Verdener Tierheim vom wohl größten Schock ihres Lebens. „Langsam wird es besser mit den beiden“, sagte Pflegerin Heike Rauch, die auf das Duo aufpasst.

Verden/Achim –Ausgesetzt in einem Karton, mussten die Katzen mehrere Stunden in ihrem „Gefängnis“ ausharren, ehe eine Spaziergängerin sie aus ihrer Notlage befreit. Die Frau war mit ihrem Hund am Donnerstag auf einem Rundgang auf dem Gelände des Öllagers in Achim/Baden auf die Box aufmerksam geworden. Zunächst dachte sich die Spaziergängerin wohl nichts dabei. Als sie sie gegen Abend, also mehrere Stunden später, erneut mit ihrem Vierbeiner Gassi ging, stand der Karton noch immer unberührt an gleicher Stelle. „Gott sei Dank ist die Frau darauf hin doch stutzig geworden und hat sich um den Inhalt gekümmert“, sagt Pflegerin Heike Rauch. Im Karton saßen, völlig verängstigt, die beiden Karthäuser Katzen und schnappten nach Luft. Denn: „Der Karton war verschlossen, keine Öffnung, wo Luft hineinströmen konnte“, so Heike Rauch.

Im Tierheim bekommt das Duo nun besondere Pflege. Beide Katzen sitzen mal enger, mal auf Distanz in ihrer Box. „Das Fressen schmeckt ihnen auf jeden Fall. Ein gutes Zeichen“, so Heike Rauch. Wer die Katzen kennt, die möglicherweise auch aus der weiteren Umgebung kommen können, sollte sich mit dem Tierheim in Verden unter Telefon 04230/942020 in Verbindung setzen. Alles weitere dürfte auch ein Fall für die Polizei und den Staatsanwalt sein.