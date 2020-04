Auch auf Distanz für Menschen da

Verden – Gerade hatte das Gemeinde- und Begegnungszentrum St. Nikolai in den vergangenen Monaten mit vielen Angeboten und Aktionen Fahrt aufgenommen, nun kommt die Corona-Krise dazwischen. Doch das Team lässt sich davon nicht entmutigen und entwickelt neue kreative Ideen, um auch auf Distanz weiter für die Menschen da zu sein.

„Ein Begegnungszentrum zu Zeiten der Kontaktsperre fühlt sich natürlich nicht gut an und ist gerade in einem Jahr, in dem wir weiterhin an Bekanntheit und Teilnehmerzahl wachsen wollen, auch für uns als Mitarbeiterteam sehr unglücklich. Die Menschen sollen aber wissen, dass wir unter den bekannten Nummern und E-Mailadressen jederzeit weiterhin für sie erreichbar sind. Ein Gespräch kann in diesen Zeiten der Isolation und Einsamkeit immer helfen“, betont Pastor Holger Hermann.

Zwar wurden sämtliche geplanten Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt, das Team bemüht sich aber trotzdem, das soziale Miteinander aufrechtzuerhalten.

So beteiligt sich St. Nikolai, wie auch einige andere Gruppen und Menschen in der Stadt Verden, an der Aktion „Nachbarschaftschallenge“. Unter dem Motto „Helfen helfen – Nikolai hilft“ sind Menschen aufgerufen, ihren zu den Risikogruppen gehörenden Nachbarn ihre Unterstützung anzubieten, zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Besorgen von Medikamenten. Der Flyer wird jetzt im Stadtteil verteilt. Er liegt unter anderem in der Arztpraxis am Meldauer Berg und in der Storchenapotheke aus. „Wir hatten schon erfreulich viele Rückmeldungen. Ohne Corona wäre diese Aktion nicht entstanden“, kann Quartiersentwicklerin Marion Werth der aktuellen Situation auch etwas Positives abgewinnen.

„Die Leute haben Lust zu helfen“, hat Ehrenamtskoordinatorin Marie Cordes beobachtet, die am Pressegespräch per Videoschaltung aus ihrem Homeoffice teilnimmt. „Ich wäre glücklich, wenn wir von dieser Hilfsbereitschaft auch etwas für die Zeit nach der Coronakrise mitnehmen könnten“, wünscht sie sich.

Auch die sozialen Netzwerke gewinnen an Bedeutung. Zum Beispiel werden auf Instagram unter „St.Nikolaiverden“ die Menschen, die sonst nicht herauskommen, zu einem virtuellen Spaziergang durch Verden eingeladen. Auch auf Facebook ist Aktuelles über das Gemeinde- und Begegnungszentrum zu finden. „Unsere Social-Media-Angebote werden sehr gut angenommen. Jetzt in der Krise haben wir mehr Abonnenten und es werden mehr Beiträge gepostet“, erzählt Cordes. „Wir versuchen, auf vielen Kanälen mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Auch die Kirche versteht sich als ein Ort, an dem die neuen Medien stattfinden. Der Kirchenvorstand trifft sich per Videokonferenz. Für unsere Gemeindeglieder stellen wir Videos mit Informationen und Andachten auf unsere Homepage. Dabei laden wir zur Aktion ,Gottesdienst gleichzeitig’ ein, die landeskirchenweit beworben wird“, ergänzt Hermann.

Die älteren Menschen, die in den sozialen Medien nicht aktiv sind, bleiben über das Telefon miteinander in Verbindung. „Es geht um die Menschen hier im Stadtteil, das hält uns zusammen“, sagt Marion Werth. „Das Schöne ist, dass die Menschen jetzt wieder merken, dass sie einander brauchen. Es gibt viele kleine Gesten, die zeigen, dass man füreinander da ist“, weiß Marie Cordes.

Bei Fragen und Problemen ist Pastor Hermann unter Telefon 04231/2808 zu erreichen, Quartiersentwicklerin Marion Werth und Ehrenamtskoordinatorin Marie Cordes unter Telefon 04231 9706600. ahk