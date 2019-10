Atze Schröders neue Witze zünden in Verden

Verden - Von Christel Niemann. Gewohnt pilotenbebrillt und unter der lockigen Perücke prollig wortreich: Die Comedy-Ikone Atze Schröder wurde in der seit Wochen ausverkauften Stadthalle mit der Preview-Premiere der neuen Show begeistert gefeiert.

Schröder testet in diesen „Previews“ immer vor kleinerem Publikum seine Gags. „Echte Gefühle“ hatte er diesmal versprochen, und das hielt der Comedian aus dem Ruhrpott. Die überwiegend männlichen Besucher konnten sich freuen, denn die wandelnde Miniplifrisur gab nach einschleimendem Lobgesang aufs Verdener Publikum mächtig Gas.

Der beherzte Griff in den Schritt musste sein, dann legte der Meister los und unentwegt flogen die Funken von der Bühne auf das johlende und vor Begeisterung pfeifende Publikum. „Ich erzähle und ihr lacht“. So ist das, wenn man Atze Schröder heißt und seit mehr als 20 Jahren in zwerchfellerschütternder Mission unterwegs ist. Dann hat man einen Freibrief, um Erlebnisse und nicht wirklich astreine Betrachtungen so rauszuhauen, dass sich das Publikum zwei Stunden lang vor Lachen nicht halten kann.

Wenn ein Typ wie Schröder echte Gefühle zeigt, geht es natürlich weder kuschelig noch romantisch zu. Da bekommen viele wenig zimperlich ihr Fett weg. Selbstredend, dass sich das Witzekatapult mit Genuss oft unterhalb der Gürtellinie oder wenigstens im Grenzbereich bewegt. Zimperlich ist er nicht, das will im Publikum ohnehin keiner. So belehrt er die Zuschauer, dass Frauen audioerotische Wesen sind und einige beim männlichen Publikumsbrummen ganz schnell „juckig“ werden. Auf die Frage, welcher Kerl 222 Millionen Euro wert sei, antwortet eine Stimme aus dem Publikum: „Meiner!“ Atze: „Ja, Verden ist wahrlich das Zentrum der Romantik.“

Ihr Fett weg bekamen Künstlerkollegen von Cher bis Nena, von Boris Becker bis Besenkind Anna. Auch der Michael, „der“ Wendler, ist darunter, außerdem Peter Maffay, dem Schröder eine rumänische Wanderwarze justiert oder Snoop Dogg, der eine eigene Pornoproduktion habe, was wiederum Tim Benzko mit einem Thermomix konterte. Offenbar war das ein brillanter Ansatz, denn die Reaktion des Publikums schlug hohe Wellen.

Dass die Jahre auch bei Schröder Spuren hinterlassen haben, prägt das Programm. Als Gegenpol zum Altern nimmt er am Wacken-Festival teil. Ein dem exzessiven Alkoholgenuss geschuldeter Fehlschuss. Schwiegertochter gesucht, Bauer sucht Frau oder Bachelor – auch diese Formate sind ein gefundenes Läster-Fressen. Oder die Über-Muttis die mit Allrad-SUVs ihre Blagen zur Kita chauffieren, was wie eine Geheimmission der Vereinten Nationen anmute. Dabei sei doch schon der Tartanboden auf Spielplätzen zu übertrieben. „Alles nur, falls ein kleiner Fettsack mal aus der Schaukel fällt.“ Wenigstens müssten sich Eltern keine Sorgen machen, dass sich die Geschichte von Hänsel und Gretel wiederholt. „Die Kinder gehen nicht mehr in den Wald. Da gibt es nämlich kein WLan.“ Doch Schröder lästert nicht nur, er spricht auch ernste Themen wie die Männergesundheit an: „Geht zur Vorsorge. Egal wie alt du bist, beim Urologen bist du immer der Jüngste“, appellierte er an die Männer.

Die Zeit mit neuen und bewährten Gags verging im Nu. Die Zuschauer waren begeistert, gemäß der Erkenntnis, „nichts ist gesünder, als sich ab und zu mal schlapp zu lachen.“ So kamen in Reihe drei auch Dennis Lippe und Fabian Krüger aus dem Lachen nicht mehr raus. „Der Typ ist einfach toll, einer wie von nebenan. Vor lauter Lachen tut mir mein Bauch schon richtig weh”, so das zufriedene Fazit.