Attacke auf 82-Jährigen: Polizei verhaftet drei Tatverdächtige

Verden - Nach dem Fund eines schwerverletzten 82-Jährigen am frühen Samstagmorgen hat die Polizei Verden einer Mitteilung zufolge Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

Der Mann war am Norderstädtischen Markt auf dem Boden liegend gefunden worden. Zunächst war unklar, wer dem Senior die massiven Verletzungen zugefügt hatte. Jetzt richten sich die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes gegen einen 17-Jährigen und zwei 20-jährige Männer aus dem Landkreis Verden.

Gegen alle drei Tatverdächtigen, die bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten waren, hat das Amtsgericht Verden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden Haftbefehle erlassen. Die beiden 20-Jährigen wurden direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, der Haftbefehl gegen den 17-Jährigen ist ausgesetzt.

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge haben die drei Tatverdächtigen ihr 82-jähriges Opfer schwer verletzt. Der Senior ist inzwischen nicht mehr im Krankenhaus. Das Motiv für die Attacke auf den Senioren ist unklar.

kab

