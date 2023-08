Künstler im Verdener Fischerviertel öffnen ihre Ateliers

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Organisatoren vom Fischernetz Kultur hoffen auf gutes Wetter und freuen sich auf interessierte Gäste. © Haubrock-Kriedel

Fotografie, Marionetten, Keramik, Aquarelle, Zeichnungen und Malerei: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt das Fischernetz Kultur ein weiteres Mal zu einem kulturellen Spaziergang durch sein Fischerviertel ein.

Verden – Die dort ansässigen Künstlerinnen und Künstler geben am Freitag, 8. September, von 15 bis 19 Uhr einen Einblick in ihre Arbeit. Auch das Domherrenhaus ist wieder mit dabei und bietet von 18 bis 21 Uhr Musik und Getränke im Innenhof.

Die Organisatoren vom Fischernetz Kultur, Rotraud Scholz, Arne von Brill, Hanne Schaufert sowie Katharina und Christian Leinweber freuen sich auf auf einen abwechslungsreichen Nachmittag und Abend mit vielen interessierten Gästen.

„Im letzten Jahr hatten wir viele Besucher, volle Häuser und traumhaftes Wetter. Daher haben wir in diesem Jahr noch einmal nachgelegt“, so Arne von Brill. „Wir hatten das Gefühl, mit dieser Veranstaltung einen Nerv getroffen zu haben“, stimmt Christian Leinweber zu.

Eindrücke von Amrum bis Spitzbergen

Inhaltlich gebe es beim zweiten kulturellen Spaziergang durch das Fischerviertel einiges neu zu entdecken. So hat Katharina Leinweber sich von einer mehrmonatigen Reise nach Neuseeland zu neuen Fotocollagen inspirieren lassen. Titel: „Ein Traum von Landschaft“. „Ich kombiniere gern verschiedene Dinge miteinander, so dass ein ganz neues, oft auch surreales Bild entsteht“, erklärt sie.

Christian Leinweber war im Juli mit einem Großsegler vor Spitzbergen unterwegs. Auf dieser Reise sind Zeichnungen und Aquarelle entstanden, die er bei der Gelegenheit zeigen möchte. Auch einige Ölbilder, die nach diesen Skizzen entstanden sind, werden zu sehen sein. Katharina und Christian Leinweber zeigen ihre Werke in ihrer Studiogalerie Ecke Mühlentor/Strukturstraße. Gleich nebenan, in der Strukturstraße 7, kann auch das Ackerbürgerhaus besichtigt werden.

Hanne Schaufert öffnet ihre Keramikwerkstatt am Bollwerk und informiert über Aufbau- und Gusstechniken mit Ton. „Im letzten Jahr habe ich meine Arbeiten überwiegend aus rotem Ton gefertigt, momentan verwende ich grauen, da die Nachfrage danach groß war. Meine Keramiken stelle ich in Rot und Grau her“, verrät sie.

Keramiken, Marionetten und kleine Zirkusvorstellung

Fotograf Arne von Brill zeigt in der Fischerstraße 33 Eindrücke von seinem Urlaub auf der Insel Amrum. Blättern kann man auch in einem Buch, dass er gemeinsam mit seiner Schwester gestaltet hat. „Wir haben in einem kleinen Dorf bei Havelberg Menschen und Landschaft porträtiert“, berichtet er. Auch ältere Bücher liegen aus und können gegen eine Spende erworben werden. Bei schönem Wetter gibt der Zirkus Allerlei im Garten eine kleine artistische Vorstellung. „Es wird bunt“, verspricht von Brill.

Ein paar Häuser weiter, in der Kirchstraße 4, zeigt Rotraud Scholz, wie ihre Marionetten entstehen. Besucher können auch entdecken, wie sie gemeinsam mit dem Fotografen Uwe Jostingmeier ihre Figuren an unterschiedlichsten Orten inszeniert hat. „Diesmal liegt der Schwerpunkt auf Berlin. Wir waren mit zwei Marionetten dort. Entstanden ist ein kleiner Film, den ich gern präsentieren möchte“, sagt die Marionettenkünstlerin.

Jazzmusik und anregende Gespräche

Das Historische Museum Domherrenhaus verlängert für den Anlass seine Öffnungszeiten bis 19 Uhr. Am Abend klingt die Veranstaltung musikalisch im Innenhof aus. Von 18 bis 21 Uhr spielt das Mojo Jazz Trio, für Getränke ist ebenfalls gesorgt. Bei schlechtem Wetter kann das ganze in den Vortragssaal des Museums ausweichen. „Wir freuen und, dass wir wieder ein Teil des kulturellen Spaziergangs sind“, sagt Museumsleiterin Frauke Müller. Neu und sehr schön sei, dass das Domherrenhaus ab dem 4. September einige Werke der teilnehmenden Künstler zeigt. Sie sollen auch nach dem Spaziergang noch eine Weile zu sehen sein, verspricht Müller.

Das ganze Programm des Fischernetz Kultur ist auch auf www.domherrenhaus.de zu finden.