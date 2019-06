Tag der Architektur beim Zahnarzt

Info-Veranstaltung mit Fachvorträgen in der Praxis am Johanniswall

+ Die neue Praxis am Johanniswall in Verden. Foto: i. neumann

Verden – Der Gang zum Zahnarzt bedeutet für viele Stress und Unbehagen. „Umso wichtiger ist es, in Praxisräumen eine angenehme, vertrauensfördernde Atmosphäre zu schaffen, in der sich Patienten von Anfang an wohlfühlen“, sagt Innenarchitekt Rainer Kriesche-Radtke von „Kriesche Plan“. Ein gutes Beispiel dafür sei die in die Jahre gekommene Zahnarztpraxis am Johanniswall 9, in Verden, die vor der Neueröffnung im März 2018 vom Bremer Innenarchitekten umgebaut und modernisiert wurde. Wer das Zusammenspiel von moderner Zahnarzttechnik und historischen Baukultur erleben möchte, ist zum „Tag der Architektur“ am Sonntag, 30. Juni, in der Praxis willkommen. Um 11, 14 und 16 Uhr gibt Rainer Kriesche-Radtke Planenden, Bauherren und Interessierten vor Ort spannende Einblicke in seine Arbeit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist kostenlos.