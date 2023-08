Verdener Baudirektor Volker Lück in den Ruhestand verabschiedet

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Landrat Peter Bohlmann (l.) verabschiedet den Leitenden Baudirektor Volker Lück in den Ruhestand. Für Ehefrau Uschi Lück gab es einen Blumenstrauß. © -

Der Berufsweg des leitenden Baudirektors des Landkreises Verden, Volker Lück, geht zu Ende. Gestern wurde er im Kreis seiner Kollegen mit einer Feierstunde im Kreistagsaal verabschiedet.

Verden - Bevor Landrat Peter Bohlmann Lück die Entlassungsurkunde überreichte, blickte er noch einmal auf dessen beruflichen Werdegang zurück. Mit dem Abschied Lücks ende zugleich eine kollegiale, engagierte und hochkompetente Zusammenarbeit, betonte der Landrat. Volker Lück steht seit dem 1. Juni 1994 in den Diensten des Landkreises, zunächst als Bauamtsleiter, ab dem 1. Juli 2007 als Fachbereichsleiter. 2008 wurde Lück zum Baudirektor, 2017 zum leitenden Baudirektor ernannt.

Seine berufliche Laufbahn begann Volker Lück nach dem Abitur mit einer Ausbildung zum Landschaftsgärtner, die er von 1979 bis 1981 bei der Kreisverwaltung Minden-Lübbecke absolvierte. Daran schloss sich das Studium der Architektur in Hannover an, dass er 1987 erfolgreich beendete. Bis 1990 folgten zwei Beschäftigungen in der Privatwirtschaft als Bau- und Projektleiter. Im selben Jahr kehrte Lück als Regierungsbaureferendar beim Regierungspräsidenten in Detmold und in der Stadtverwaltung Minden in den öffentlichen Dienst zurück.

Im Juli 1992 zog es Lück nach Bielefeld, wo er bei der Stadt als Stadtbaurat und Abteilungsleiter im Bauordnungsamt tätig war. 1994 war die Bewerbung beim Landkreis Verden erfolgreich, Volker Lück wurde als Leiter des Bauamts eingestellt.

Hohe Planungskompetenz, das Abstraktionsniveau und die juristischen Detailkenntnisse prägten seinen weiteren beruflichen Lebensweg und damit die Entwicklung des Landkreises Verden.

„Hohe Planungskompetenz, das Abstraktionsniveau und die juristischen Detailkenntnisse prägten seinen weiteren beruflichen Lebensweg und damit die Entwicklung des Landkreises Verden“, hob Bohlmann hervor.

Das am 1. Juli 2007 vorgeschlagenen neue Organigramm sah Lück endgültig als Leiter des technischen Fachbereichs vor, dem die Fachdienste Bauordnung, Straßen, Naturschutz, Wasser und Abfall angehörten. Komplett war die Besetzung im Oktober 2007, als Regina Tryta als Erste Kreisrätin den Fachbereich Ordnung und Sicherheit übernahm.

„Nunmehr 16 Jahre arbeiten wir in dieser Konstellation zusammen, was für die hohe personelle Kontinuität des Landkreises Verden spricht und uns zugleich auch ein bisschen stolz darauf macht, dass wir drei bis heute das dienstälteste Dezernententrio in Niedersachsen sind“, sagte Bohlmann. Thematisch hätte man sich dank der unterschiedlichen Berufe – Architekt, Juristin, Volkswirt – gut ergänzt, was immer wieder hilfreich für eine effektive Zusammenarbeit und schlanke Führungsstruktur und -kultur gewesen sei.

Bohlmann bezeichnete Lück als „Architekt mit der Bodenhaftung eines Landschaftsgärtners“. „Du hast die Dinge immer zu Ende gedacht, hast allgemeingültige Verfahren entwickelt, die vor Willkür schützten, alle Bürger gleich behandelten und vor allem oder gerade deshalb rechtssicher waren“, betonte der Landrat.

Gründung der Klimaschutzagentur kleVer im Jahr 2019

Den Ausbau der Windernergie habe Lück mit viel Idealismus begleitet. Was mit dem Ausbau der Arbeitskreise zum Ausbau von regenerativen Energien begann, mündete 2015 in der Beteiligung am European Energie Award. Ziel war es, die Energieeffizienz in der Kreisverwaltung zu verbessern.

Als einen großen und nachhaltigen Erfolg von Lück und Silke Brünn bezeichnete Bohlmann die Gründung der Energie- und Klimaschutzagentur kleVer im Jahr 2019.

Zu erwähnen vergaß der Landrat auch nicht Lücks Engagement als stellvertretender Leiter des Kathastrophenschutzes, zu dem er im April 2008 berufen wurde. Bohlmann dankte Lück abschließend für seinen Beitrag an der erfolgreichen Entwicklung und guten Zukunftsgrundlagen des Landkreises.

Volker Lück bedankte sich für die wohlmeinenden Worte. Er habe 1994 den Versetzungsantrag nach Verden auf den Wunsch seiner Frau geschrieben, weil diese nicht mehr umziehen wollte. Diesen Schritt habe er nicht bereut. Er könne auf ein abwechslungsreiches Berufsleben zurückblicken.