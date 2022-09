Arbeitslosigkeit sinkt im Kreis Verden trotz vieler Krisen

+ © Kreiszeitung Die Arbeitslosenzahl sinkt im Kreis Verden. © Kreiszeitung

Die Firmen im Kreis Verden suchen weiterhin händeringend nach Kräften. Auch mehr als 100 Ukraine-Geflüchtete befinden sich inzwischen in Lohn und Brot.

Verden – Stell dir vor, es zeichnet sich eine Wirtschaftskrise ab, aber wesentliche Teile reagieren nicht auf die dunklen Wolken. So geschehen beim Arbeitsmarkt. „Wirtschaft und Arbeit haben sich entkoppelt“, sagt Christoph Tietje, Geschäftsführer der Verdener Agentur für Arbeit, am Freitag bei der Präsentation der aktuellen Statistik. Tatsächlich sinkt die Arbeitslosenquote trotz Energie- und Ukraine-Krise sowie der Lieferengpässe, tatsächlich suchen Unternehmen weiterhin händeringend und unvermindert nach Kräften. Und bei dieser Entwicklung dürfte es auch bleiben. „Den Arbeitsmarkt im Landkreis Verden schätzen wir auch 2023 als sehr robust ein, ein Einbruch gilt als unwahrscheinlich.“

Sogar der hohe Zulauf von Geflüchteten aus der Ukraine beginnt sich zu kanalisieren. Mehr als hundert Menschen befinden sich bereits in Lohn- und Brot, davon aktuell 75 in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Ein Bereich allerdings mit vielen Unwägbarkeiten. Bis zu 1 800 Menschen aus Kiew, Donezk und Co hatten zwischenzeitlich Grundsicherung beantragt, aktuell sind es noch 1 300. „Es hat ein Umdenken stattgefunden“, sagt etwa Natalia Schäfer aus dem Jobcenter. „Ursprünglich waren die Personenkreise, die hier eintrafen, von einer Aufenthaltsdauer von wenigen Monaten ausgegangen. Inzwischen stellen sie sich auf eine längere Zeit ein.“ Sie wisse das von der Belegung der Sprachkurse. Im April noch oder Mai lösten die Kurzkurse mit rund 120 Teilnehmern ein großes Echo aus, jetzt stünden die neunmonatigen Langzeitkurse mit 129 Teilnehmern im Vordergrund.

Mehr als 2000 freie Stellen im Kreis Verden

Nicht unwahrscheinlich, dass viele von ihnen gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. „Die Nachfrage der Firmen hält an. Das verarbeitende Gewerbe sucht, Metall und Elektro ebenfalls, das Bauhandwerk, der Einzelhandel, das Gesundheits- und Sozialwesen, die Gastronomie“, sagt Tietje. Jeder Betrieb sei froh, seine Leute zu halten. Der Fachkräftemangel halte an, gleichzeitig gehen aktuell und in den nächsten Jahren immer mehr Menschen in den Ruhestand. „Dafür bauen die Unternehmen vor.“ Mehr als 2000 Stellen seien kreisweit zu besetzen, darunter noch eine ganze Anzahl Ausbildungsplätze. Immerhin haben im September 86 junge Menschen unter 25 Jahren einen Job gefunden, 375 sind noch unversorgt.

Nur ganz am Rande zeichneten sich erste Symptome der Krise auch in der Arbeitsagentur ab. „In Sachen Kurzarbeit stellen wir einen ansteigenden Beratungsbedarf fest“, sagt Tietje. Dieses Arbeitsmarkt-Instrument sei im ersten Corona-Jahr auf Rekordniveau gestiegen, inzwischen sind die Zahlen bis zur Bedeutungslosigkeit gesunken.

Im Kreis Verden mehr Frauen arbeitslos

Die Geflüchteten-Struktur spiegelt sich auch in der Arbeitslosenentwicklung unterschiedlicher Personengruppen wieder. Vor allem Frauen waren und sind es, die am Kreishaus eintreffen und um ein Dach über dem Kopf bitten. Und tatsächlich schnellte die Zahl weiblicher Arbeitsloser innerhalb eines Jahres um 17 Prozent empor. Bei den Männern waren es „nur“ 13 Prozent. Der Ausländeranteil stieg im gleichen Zeitraum um über 70 Prozent.

Anders als die hohe Zahl von 1300 ukrainischen Geflüchteten erwarten lässt, bleibt die Arbeitslosigkeit vergleichsweise niedrig. Lediglich rund 400 Menschen mehr als noch vor einem Jahr suchen nach einem Job. Die Arbeitslosenquote lag im September kreisweit bei 4,0 Prozent, 0,3 Prozentpunkte unter dem Vormonatswert. Im vergangenen Jahr wurde eine Quote von 3,5 Prozent gemeldet. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung, das heißt bei der Arbeitsagentur Verden, lag die Zahl der Erwerbslosen bei 1198 Personen. Das sind 7,4 Prozent oder 96 Männer und Frauen weniger als im August.

Bei dem für die steuerfinanzierte Grundsicherung verantwortlichen Jobcenter ist die Zahl der Erwerbslosen im Vergleich zum August nach Angaben von Petra Schäfer um 97 Personen oder 5,2 Prozent gesunken. Auch im Hartz-IV-Bereich wirkte sich der Zustrom aus der Ukraine moderat aus. Der Bestand an Arbeitslosen lag hier im Berichtsmonat bei 1 772 Männern und Frauen, lediglich 362 mehr als im Vorjahr.

