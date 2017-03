Arbeiterwohlfahrt Verden plant reichhaltiges Programm für 2017

Verden - Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Verden hat wieder ein umfangreiches Programm für Mitglieder und Gäste zusammengestellt. Fahrtenleiter Friedel Niederkrome stellte das Ausflugsfahrtenprogramm im Rahmen der Jahreshauptversammlung vor.

Ein Höhepunkt wird die traditionelle Mehrtagesfahrt vom 4. bis 9. September zum Landhotel Turnow im Spreewald sein. Dabei wird auch das Kloster Neuzelle besucht, Stadtrundfahrten in Berlin und Potsdam stehen genauso auf dem Programm, wie eine Tour durch das Schlaubetal.

Bereits am Sonnabend, 11. März, geht es ins Frühstückstheater im Borsteler Hof und am Donnerstag, 15. Juni, zum Spargelessen am Steinhuder Meer. Für Freitag, 28. Juli, plant die Awo einen Grillnachmittag in der Verdener Fleischerei Kaufhold. Für Sonnabend, 19. August, steht ein Tagesausflug in die Lüneburger Heide samt Kutschfahrt im Kalender.

Bürgermeister Brockmann betont Wert des AWO-Angebots

Ausdrücklich forderte der Awo-Vorsitzende Uwe Hannenberg Gäste auf, das Angebot der Arbeiterwohlfahrt anzunehmen und sich den Ausflügen anzuschließen. Passend zum Motto der Awo, „Gemeinsam statt einsam – soziale Werte leben“, das auch bei der Versammlung im Zentrum stand.

Bürgermeister Lutz Brockmann unterstrich die Wichtigkeit des Mottos in seinem Grußwort. Dabei betonte er den „Wert der sozialen Arbeit“ durch ehrenamtliches Engagement vor Ort. Deshalb unterstütze die Stadt Verden die vielfältigen Betreuungsangebote der Awo rund um die Begegnungsstätte am Oderplatz, wobei die Nachmittagsbetreuung, die Schularbeitenhilfe sowie Hilfen für Migranten besonders hervorgehoben wurde.

Uwe Hannenberg unterstrich die Bedeutung der Arbeiterwohlfahrt als örtlicher Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Die Awo sei aufgrund ihrer Geschichte und ihres gesellschaftspolitischen Selbstverständnisses ein Wohlfahrtsverband mit besonderer Prägung.

Lob für den Wirtschaftsplan

„Bei uns haben sich Frauen und Männer als Mitglieder und als ehren- und hauptamtlich Tätige zusammengefunden, um in unserer Gesellschaft, bei der Bewältigung sozialer Probleme und Aufgaben mitzuwirken und um den demokratischen, sozialen Rechtsstaat zu verwirklichen“, beschrieb Hannenberg die Awo-Position.

Besonderes Lob erntete Elisabeth Hannenberg für die Kassenführung und den sehr transparent vorgestellten Wirtschaftsplan 2017. Fred Higgen erläuterte die umfangreichen Aktivitäten am Oderplatz. „Hier ist fast jeden Tag etwas im Angebot“, unterstrich Higgen dabei und warb um weitere ehrenamtliche Unterstützung. Für sein großes Engagement wurde durch den Awo-Vorsitzenden Hannenberg und die anwesenden Mitglieder ein großer Dank ausgesprochen.

lee