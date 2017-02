Die Arbeit der Kirchenstiftung

Verden - Die 2003 gegründete Kirchenstiftung hat bereits viele Projekte in den vier evangelischen Gemeinden in Verden unterstützt, ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Jugendarbeit.

Dieses Engagement stand im Mittelpunkt eines gemeinsamen regionalen Gottesdienstes mit anschließender Teestube im Gemeindezentrum St. Nikolai. Dabei war Gelegenheit, sich näher über die Arbeit der von der Dom-Gemeinde, St. Andreas, St. Johannis und St. Nikolai getragenen Stiftung zu informieren.

„Im vergangenen Sommer haben wir beschlossen, einmal im Jahr einen gemeinsamen Stiftungsgottesdienst zu veranstalten, um den Gemeinden unsere Arbeit näher zu bringen“, so der Vorsitzende des Stiftungsrats, Karl-Peter Neumann. Nicht ohne Grund fand der Auftakt im Gemeindezentrum St. Nikolai statt. Ein Teil der umfassenden Sanierungsmaßnahmen, nämlich die neuen Trennwände und die Bühne, wurden mit Mitteln aus der Stiftung finanziert.

Auf einer Stellwand konnten sich die Besucher einen Überblick über die vielfältigen Projekte verschaffen, die bereits mit Unterstützung der Kirchenstiftung verwirklicht werden konnten. Jede Gemeinde habe in den vergangenen Jahren bereits von der Unterstützung der Stiftung profitiert, erklärte Neumann. Gefördert wurden Kinderbibelwochen im Dom, das Jugendcafé im Stadtkirchenzentrum, die Kirchenband „Tunefish“ von St. Johannis, der Spielbus Fridolin, die Kanugruppe St. Andreas sowie diverse Jugendfreizeiten.

Ein neues Projekt ist die Unterstützung der Kirchenpädagogik „Mehr als Steine“ im Dom. Auch die halbe Stelle des Jugenddiakons Christian Wietfeldt wird aus Stiftungsmitteln mitfinanziert. Daneben beteiligt sich die Einrichtung aber auch an kirchlichen Vortragsveranstaltungen. Das nächste große Projekt, für das sich die evangelische Kirchenstiftung engagiert, ist die „lange Nacht der Kirchen“, am Freitag, 25. August.

„Die Kirchenvorstände der Gemeinden sind uns sehr dankbar für die Unterstützung der verschiedenen Projekte“, weiß Karl-Peter Neumann. Da das Kapital in Zeiten der niedrigen Zinsen nicht mehr so viel Ertrag bringt, sei die Stiftung auf Unterstützung aus den Gemeinden angewiesen, um ihre Arbeit auch in Zukunft in gleichem Umfang fortführen zu können, betonte der Vorsitzende des Stiftungsrats.

Spenden, die der Stiftung zukommen, würden zeitnah für Förderprojekte eingesetzt. Wer ihr einen größeren Betrag zukommen lassen möchte oder wünscht, dass nur die Erträge dieses Betrages verbraucht werden, kann den Weg der Zustiftung wählen. Die IBAN des Stiftungskontos lautet DE51 2915 2670 0019 0064 44.

Weitere Informationen unter www.ev-kirchenstiftung-verden.de.

ahk