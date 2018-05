In Walle treffen Gartenwelten aufeinander

Walle - In Verden-Walle treffen Gartenwelten aufeinander: die klassisch gestalteten und norddeutsch geprägten Ziergärten und ein gedanklich aus Asien importierter Japangarten mit Wasserfällen und Teichen, in denen sich Koi-Karpfen tummeln und einer von gelben Lilien flankierten Wasserfläche, die ein beliebter Libellentreffpunkt ist. Im Rahmen der Offenen Gartenpforte konnten Interessierte das exotische Gartenidyll besuchen.

Von Feldern und Blumengärten umgeben, ist in Verden-Walle ein einzigartiger japanischer Garten von rund 2 000 Quadratmetern Größe entstanden, den Matthas Biedermann zunächst gemeinsam mit seinem Schwiegervater Andreas nach eigenen Plänen realsiert hat und den er heute mit seiner Ehefrau Stephanie weiter entwickelt und pflegt. Über eine kleine Brücke kommt der Besucher zum großen Teich, in dem sich Dutzende bunte Kois in vielen Größen tummeln.

Kleine Wege mit grauen, sorgfältig gerechten Steinen ausgelegt, führen zu einem Steg mit Pavillon, der den Garten ziert und wo sich gut eine japanische Teezeremonie vorstellen lässt. Außerdem ist von diesem idyllischen Plätzchen aus der ganze Garten überblickbar.

Überhaupt findet sich in fast jedem Eckchen des Gartens ein lauschiges Plätzchen zum Sitzen und Genießen. Bäume wie Kiefern oder Fächerahorn sind auf spezielle Art und Weise beschnitten und kleiner als ihre freiwachsenden Artgenossen in den Gärten der Nachbarschaft. „Ein Japangarten soll nicht zu bunt sein, sondern möglichst ein Wechselspiel zwischen den Farben Rot und Grün ergeben“, erklären die Gartengestalter, die mit vielen Details versucht haben, die Formensprache japanischer Gartenbaukunst für das norddeutsche Klima umzusetzen.

+ Die beiden stolzen Gartenbesitzer Andreas und Stephanie Biedermann mit den Töchtern Lea und Laura.

Auf 2 000 Quadratmetern Fläche, rund um den großen Teich, der 300.000 Liter Wasser fasst, erstreckt sich der japanische Garten. „Der Platz reicht kaum aus, um alle Ideen umzusetzen, die wir noch im Kopf haben“, erzählt Biedermann, der gemeinsam mit seiner Frau und den Töchtern Lea und Laura inmitten des japanischen Paradiesgartens lebt. Seit 2009 bearbeitet der 37-Jährige die Fläche, auf der zuvor Mais angebaut wurde. „Die Anlage scheint fertig zu sein, aber richtig fertig wird sie vielleicht nie“, sinniert Biedermann und erzählt, dass er beispielsweise noch gerne ein kleines Teehaus bauen möchte.

Die große Leidenschaft für Japangärten hatte einst mit dem Hobby des Schwiegervaters mit Koi-Karpfen begonnen. „Wir hatten einen kleinen Teich mit Fischen angelegt und irgendwie spukte dann die Idee von einem japanischen Garten in meinem Kopf herum“, erzählt der Gartenbesitzer. Und als sich dann die Möglichkeit bot, eine hinter dem Haus gelegene Ackerfläche zu kaufen, habe er zugeschlagen.

Zuerst sei dann der große Teich entstanden. Der Erdaushub verblieb im Garten und wurde zu teils beachtlichen Hügeln aufgeschoben, hinter denen sich mehrere kleinere Tümpel und Steinformationen verbergen. Auch eine Wand aus Stein mit Wasserfall haben die beiden Männer gebaut. Die ersten Pflanzen wurden noch gekauft, aber damit der Baum- und Pflanzenbestand nicht so ins Geld geht, werden die Gewächse überwiegend selbst gezogen oder es wird gespendetes Material gepflanzt.

Urlaub im Garten

Auch kleine und große Figuren fehlen nicht und unterstreichen das besondere Flair. Der Garten strahlt Ruhe aus, was, so die Gartenbesitzer, auch der Intention asiatischer Gartenphilosophie entspricht. „Das Auge des Betrachters soll nicht abgelenkt werden.“ Beide Biedermänner verhehlen nicht, dass sehr viel Geld und noch viel mehr Arbeit in dieser besonderen Gartenanlage steckt. Urlaub? Sie lächeln. „Ja schon, aber wann? Und so werden die Urlaubstage im Garten verbracht.“ Einzig für eine Einladung zu einer Japanreise würden sie eine Ausnahme machen.

Doch von Opfergedanken ist keine Spur. „Wir lieben die Gartenarbeit und wir erfreuen uns am Wachsen und Gedeihen. Die Arbeit im Garten macht mir Spaß und bietet mir einen Ausgleich zum Beruf“, so die Wallerin. Freude macht dem Ehepaar auch das rege Besucherinteresse und das überwiegend positive Feedback, dass sie längst nicht nur im Rahmen der offenen Gartenpforte erfahren. Außerdem war die Leidenschaft bereits so groß, dass sie ein Forum für japanische Gärten (www.koidoforum.de) gegründet haben, indem sich inzwischen Scharen von Mitgliedern austauschen und Tipps geben. „Es gibt immer was zu tun“, sagt Biedermann, der als nächste Aktivitäten das Streichen der hölzernen Gestaltungselemente im Japangarten plant. - nie