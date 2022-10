Panikmache und Hamsterkäufe in Verden

Von: Heinrich Kracke

Auch gestern noch nicht wieder vollständig geschlossen: Lücken in den Regalen eines Verdener Supermarkts. © Kracke

Der Notfall-Appell von Landrat und Bürgermeistern löst heftige Reaktionen aus. Aus der Kreisverwaltung heißt es, sie will nicht zurückrudern.

Verden – Zu Hamsterkäufen hat offenbar der Appell von Landkreis und Gemeinden geführt, auf Notsituationen vorbereitet zu sein. Am Tag der Veröffentlichung in dieser Zeitung, am Mittwoch, wurden in den Supermärkten Verdens ganze Regale leergekauft, auch gestern konnten einzelne Regalpassagen noch nicht wieder aufgefüllt werden. „Ich frag mich, was wollen die Leute mit Shampoo, wenn es im Notfall kein Warmwasser fürs Haarewaschen gibt“, runzelte eine Kundin die Stirn.

In sozialen Medien war derweil bereits von Panikmache die Rede. Und auch Kreisrätin Regina Tryta räumt auf Nachfrage ein, es sei ein schwieriges Paket, das die Kreisverwaltung gemeinsam mit den Städten und Gemeinden in der gemeinsamen Erklärung auf den Weg gebracht habe. „Es war nicht unsere Absicht, Unsicherheit zu schüren in einer ohnehin schon schweren Zeit.“ Und: „Es liegt zugegebenermaßen ein schmaler Grat zwischen Panikmache und tatsächlicher Information.“ Die Hauptverwaltungsbeamten, Bürgermeister also und Landrat, hätten sich das Vorgehen allerdings nicht leicht gemacht. „Wir haben eigens eine Unter-Arbeitsgruppe gebildet, um genau Umfang und Inhalt der Mitteilung festzulegen.“

Der eigentliche Auslöser für die Überlegungen fällt noch realitätsnah aus. Es ging ums Erdgas und dessen Knappheit. „Wir wollten zumindest den Versuch unternehmen, ans Energiesparen zu appellieren.“ Zudem stehe die Kreisverwaltung in Kontakt mit den Versorgern. Aktuell stelle sich die Lage zwar ganz positiv dar, eine Eskalation habe aber auch niemand ausschließen können. „Abwegig ist ein Blackout beim Strom jedenfalls nicht“, sagt Tryta. In früheren Zeiten sei es immer mal zu Stromausfällen gekommen, oft nur stundenweise. Aber dass dieses Phänomen selten geworden sei, heiße nicht, es könne ignoriert werden.

„Wir haben jedenfalls keinen Grund zurückzurudern“, sagt sie. Allenfalls bitte sie darum, einen Notvorrat mit Augenmaß anzulegen. Als Alternative sei schon in der Bürgermeister-Runde diskutiert worden, gar nicht zu reagieren. „Das hielten wir aber für unverantwortlich. Es ist unsere Pflicht, die Bürger über die Verfahren bei möglichen Notsituationen in Kenntnis zu setzen.“ Und das seien nicht etwa Einzelstimmen gewesen. „Wir sind alle der Meinung, wir müssen informieren.“ Zur Not müsse man mit überzogenen Reaktionen leben.

Generell sei es an der Zeit gewesen, den Katastrophenschutz wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. „Hilfskräfte mögen in den vergangenen Jahren immer mal wieder besondere Szenarien geprobt haben, aber die Bevölkerung ist schon lange nicht mehr einbezogen“, so Tryta. „Das Thema wurde nicht mehr so richtig ernst genommen.“ Es sei aber wichtig, auf die Wechselfälle des Lebens vorbereitet zu sein.

Weite Kreise haben diese Ansichten indes noch nicht gezogen. Auf einem Landräte-Kongress habe das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe das Vorgehen im Fall des Notfalles thematisiert. In einzelnen Landkreisen, so Tryta, sei bereits über Appelle nachgedacht worden. Im näheren Umkreis sei der Landkreis Verden allerdings der einzige, der sich aktuell zu einer solchen Mitteilung durchgerungen habe.

Als dringendste Notversorgung nennt Tryta eine Taschenlampe, ausreichend Mineralwasser und einige nichtverderbliche Lebensmittel. „Die Menschen sollen bei Stromausfall nicht orientierungslos durch eine dunkle Wohnung laufen müssen, sie sollen auch ohne Kochmöglichkeit über die Runden kommen.“ Gut sei es, auf drei Tage bevorratet zu sein, besser auf 14 Tage.

Ferner sollten wie berichtet Bargeld und wichtige Dokumente griffbereit liegen. Im Falle einer länger andauernden Evakuierung aus den eigenen vier Wänden könne auch ein dauerhaft zur Verfügung stehendes Notgepäck sinnvoll sein.

„Wappnen Sie sich und Ihre Liebsten persönlich für mögliche Szenarien. Bitte stehen Sie ebenso in der Krise Ihren Nachbarn, Freunden, älteren Mitmenschen und Hilfsbedürftigen zur Seite, unterstützen Sie sie und lassen Sie sie nicht alleine. Schauen Sie bitte nach links und rechts, ob und wie Sie helfen können“, hatten die Verwaltungschefs ebenfalls appelliert.