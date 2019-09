Antrittsbesuch bei den Verdener Rotariern

Verden – Seit Juli ist der Achimer Friedhelm G. Vügten (Rotary Club Bremen-Weser) Governor des Rotary Distrikts 1850. Für ein Jahr sitzt er damit 3 300 Rotarierinnen und Rotarier in 68 Clubs zwischen Rotenburg und Aurich beziehungsweise Bremerhaven und Bentheim vor. Jetzt machte der 71-Jährige seinen Antrittsbesuch im Verdener Rotary Club und stellte die Schwerpunkte des neuen rotarischen Jahres vor.

Weltweit haben sich die Mitglieder für 2019 das Motto „Rotary connects the world“ gegeben. Dabei sind Vügten vor allem Kontinuität und Nachhaltigkeit wichtig. So will er die Baumpflanzaktionen, die sein Vorvorgänger, Dirk Bode, begonnen hatte, fortführen. „Und immer wieder“, sagte er, „möchte ich die Organisation Rotary mit ihren Chancen und Möglichkeiten in die Clubs tragen“.

Für den Verdener Rotary Club mit dem aktuellen Präsidenten Dieter Roscheck an der Spitze fand Vügten lobende Worte. Die 47 Frauen und Männer, die dem Verdener Club angehören, hätten sich im lokalen Umfeld und in internationalen humanitären Hilfsprojekten engagiert. Rotarierinnen und Rotarier auf der ganzen Welt eine das Ziel, sich durch Pflege der Freundschaft anderen nützlich zu erweisen und sich für Völkerverständigung und den Weltfrieden einzusetzen.

Das bekannteste Projekt von Rotary ist „End Polio Now“, der weltweite Kampf gegen die Kinderlähmung. Seit 1988 gelang es mithilfe von Partnern wie der Weltgesundheitsorganisation oder der Bill-Gates-Stiftung, den größten Teil der Welt durch massive Impfkampagnen von Polio zu befreien. Durch die großen Fortschritte der letzten Jahre rückte das Ziel nun in greifbare Nähe.

Auch der Verdener Rotary Club leistet im Kampf gegen die Kinderlähmung Jahr für Jahr seinen Beitrag. Aber auch lokale Projekte wie die Ausstattung der Verdener Grundschulen mit Lesebüchern, die Integration von Geflüchteten, das Palliativnetz im Landkreis, das Projekt „Sternenfahrten“ oder die „Sterneneltern“ in Achim werden gefördert.

Eine herausragende Aktion war die Baumpflanzung mit der von Kindern gegründeten Initiative „Plant for the planet“. Laut Uno ist Umweltzerstörung eine der größten globalen Bedrohungen. Daher wurden alle 35 000 Rotary Clubs weltweit aufgefordert, Bäume zu pflanzen. In Verden setzten Mitglieder auf dem Gelände der Oberschule 18 Obst- und Esskastanienbäume. Kohlendioxid und andere Treibhausgase in der Atmosphäre sind für die globale Erwärmung verantwortlich. Bäume absorbieren diese Gase und verlangsamen so den Prozess. Für Ende Oktober haben die Rotarier die nächste Pflanzaktion geplant.

Ein weiteres Leuchtturmprojekt von Rotary ist der internationale Jugendaustausch, der auch in Verden intensiv betrieben wird. Nur wenige Wochen ist es her, dass Moritz Alhusen aus Mahlen bei Eystrup, Kajsa Gerkens aus Kirchlinteln, Ariane Friedrichs aus Verden und Lydia Draeger aus Kirchlinteln zurückgekehrt sind.

Rotary International hat das weltweit größte nicht kommerzielle Programm für den internationalen Jugendaustausch. Das Programm steht Angehörigen von Mitgliedern und Nichtmitgliedern in gleicher Weise offen. 70 Länder beteiligen sich an dem Programm. Wer sich eingehender zum Thema Jugendaustausch informieren möchte, findet unter www.rotary-jugenddienst.de weitere Informationen.