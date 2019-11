Antje Boetius zu Gast

Ikeo verleiht „Grüne Hausnummer“

+ Prof. Dr. Antje Boetius, hier bei der Verleihung des Leibniz-Rings, ist eine hochkarätige Wissenschaftlerin. Foto: ´DPA/Sina Schuldt

Verden/Landkreis – Mit der Verleihung der „Grünen Hausnummer“ will der Klimaschutzverein Ikeo – Initiative für eine klimafreundliche Energieversorgung in Ottersberg – am Samstag, 23. November, um 15 Uhr, im Verdener Kreishaus die fünfte Kampagne für den Landkreis Verden abschließen. Höhepunkt der Veranstaltung wird der Vortrag von Prof. Dr. Antje Boetius zum Thema „Klimawandel – wie geht es weiter?“ sein. Die Referentin ist Meeresbiologin an der Universität Bremen, Direktorin des Alfred Wegener Instituts (AWI) in Bremerhaven und Preisträgerin des Deutschen Umweltpreises. Die Veranstaltung im Kreistagssaal ist öffentlich, der Eintritt ist frei.