Drei Überfälle in 15 Monaten: „Da gehst du menschlich ans Limit“

Von: Heinrich Kracke

„Seit 37 Jahren stehe ich hinter dem Tresen. Da hört man nicht so einfach auf“, so Rosi Bysäth, Pächterin der Classic-Tankstelle, die in den vergangenen 15 Monaten drei Mal überfallen wurde. © Wienken

„Das ist jedes Mal ein großer Schock“, sagt die Verdenerin Rosi Bysäth. Ihre Tankstelle am Berliner Ring ist vorvergangenen Sonntag zum dritten Male innerhalb von 15 Monaten überfallen worden.

Verden – Als es vorvergangenen Sonntag erneut passiert war, das Unfassliche erneut, der dritte Überfall innerhalb von 15 Monaten, wieder ein Kassierer zur Herausgabe von Bargeld gezwungen, da waren sie sofort wieder da, die Gedanken, die Befürchtungen, die Zweifel. „Das ist jedes Mal ein großer Schock“, sagt Tankstellenpächterin Rosi Bysäth. „Das wird nie Routine. Da gehst du menschlich ans Limit, es geht dir nicht aus dem Kopf, es bewegt einen mehr als man glaubt.“

Mal hielt der Unbekannte dem Kassenpersonal ein Messer vor die Nase, mal eine Pistole. Dreimal an der Classic-Tankstelle am Berliner Ring, dreimal in der Station von Rosi Bysäth. Und das ist längst nicht alles. Zehn Überfälle in 15 Monaten allein im südlichen Landkreis Verden bestätigte die Polizei. Und gleich zweimal schöpften die Pächter neue Hoffnung, zweimal klickten Handschellen, ehe Geständnisse folgten. Zweimal in den vergangenen Monaten wurden Täter hinter Gitter gebracht. „Da hoffst Du jedes Mal, dass es endlich vorbei ist“, sagt Rosi Bysäth. Aber dann komme er eben doch, der nächste Überfall, und schon beginnt alles von Neuem.

„Kann mich nicht durch solch einen Täter kaputtmachen lassen“

Sollte sie nicht doch aufhören, lautet eine der Fragen, die ihr durch den Kopf wanderten. „Jedes Mal stelle ich mir diese Frage.“ Und irgendwann kommt sie zu Antworten, zu wohldurchdachten Reaktionen. „Nein. Ich kann mich nicht durch solch einen Täter kaputtmachen lassen.“ Das stehe für sie fest. Es wäre fatal, müsste sie ihrem Leben wegen dieser Delikte eine Neuorientierung aufzwingen lassen. Ein Leben, für das sie sich bewusst entschieden habe. „Seit 37 Jahren stehe ich hinter dem Tresen. Da hört man nicht so einfach auf.“ Sie hat ihren Anteil am Aufbau des Ladengeschäfts, es ist zu Betriebserweiterungen gekommen, die Postabwicklung nimmt inzwischen größeren Raum ein. „Ich kann für mich sagen, es macht Spaß. Immer noch.“

In Gedanken sei sie aber bei ihren Angestellten. Dieser Tage will der Kassierer zum ersten Male wieder nach dem Überfall eine Schicht übernehmen. Der Termin steht. Ob es aber wirklich dazu kommt, ist noch nicht vollständig sicher. „Niemand kann sagen, wie es einem ergeht, sobald man an den Ort des Geschehens zurückkehrt. Eine solche Tat verändert alles.“ Selbst härter gesottenen Menschen könne ein solches Delikt aus der Bahn werfen. Sie erinnere sich an ihren vor knapp zehn Jahren verstorbenen Ehemann. „Die sollen mal kommen, hat er immer gesagt. Aber als es dann tatsächlich passiert ist, da hatte er seine Schwierigkeiten, das Geschehene zu verarbeiten.“

Bis heute Panikattacken: Junge Tankstellen-Aushilfe leidet immer noch

Zuweilen seien es Abiturienten oder Studenten, die Schichten übernehmen. „Ich möchte einfach, dass der Täter sich vor Augen hält, was er da anrichtet, für ein paar Geldscheine anrichtet“, sagt Rosi Bisäth. Sie erinnere sich an eine jüngere Aushilfskraft, die vor einigen Jahren betroffen war. „Bis heute ereilen sie Panikattacken im Hörsaal.“ Eine solche Tat „macht was mit einem“. Und das könne das ganze Leben beeinflussen.

Die meisten Überfälle spielen sich in den Abendstunden ab. Das steht fest. Natürlich könne sie als eine der Möglichkeiten um 18 Uhr schließen. Aber durchzuringen vermochte sie sich bisher nicht. „Einerseits ist der Bedarf der Kunden da. Andererseits haben auch schon Taten am hellen Nachmittag stattgefunden, auch zuletzt erst wieder.“ Nein, das sei kein wirklicher Ausweg.

Selbst Videotechnik hält Täter nicht von Überfällen ab

Vor einigen Jahren zog die Videotechnik in die Tankstelle ein. Auch das hinderte Täter nicht. „Wir haben die Sicherheitsvorkehrungen deshalb kontinuierlich angepasst.“ Trete der Fall des Falles ein, könne der Polizei einiges an Material zur Verfügung gestellt werden. „Die Täter sind zwar maskiert, zuletzt wieder mit FFP2-Maske, die tragen ein tief ins Gesicht gezogenes Cappy oder eine Kapuze. Aber ich glaube, an ihrer Art zu gehen und zu laufen würde ich sie erkennen.“ Vollständig abschreckend wirkten diese Maßnahme bisher nicht.

Natürlich stehe sie mit anderen Pächtern in Kontakt, auch mit den Mineralölfirmen. Ein echtes Erfolgsrezept könne aber niemand vorweisen. Sie habe sich zumindest zur Pflicht gemacht, die Gefahren offen zu benennen. „Bei jedem neuen Mitarbeiter lege ich dar, dass so etwas passieren kann.“ Habe der oder die Neue dieses Bewusstsein im Kopf, falle der Schock weniger gewaltig aus. Das könne helfen, zumindest einigen. Insgesamt aber, sagt Frau Bysäth, können sie den Mitarbeitern, die das mittragen, sie könne ihnen nur danken.