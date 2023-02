Nach Messerattacke in Verden Anklage wegen Mordversuchs

Von: Wiebke Bruns

Am 2. März beginnt der Prozess vor dem Landgericht in Verden. © Agentur, dpa

Am 2. März 2023 beginnt der Prozess gegen einen 40-Jährigen vor dem Landgericht in Verden. Er hatte eine Frau mit dem Messer attackiert.

Verden – Nach einem Messerangriff im Verdener E-Center am 7. September 2022 hat die Staatsanwaltschaft Verden Anklage wegen versuchten Mordes gegen einen 40 Jahre alten Mann erhoben. Weil die 26-Jährige seine Liebe nicht erwidert habe, soll er versucht haben, sie zu töten. Die Tat hatte sich an einem Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, im Bereich der Tiefkühlwaren ereignet. Laut der damaligen Polizeimeldung gab es zunächst ein Wortgefecht zwischen dem Mann und der Frau. Unvermittelt habe der Täter dann auf die junge Mutter eingestochen und ihr lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Dabei handelte er zur Überzeugung der Staatsanwaltschaft heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen.

„Hintergrund der Tat soll gewesen sein, dass der Angeschuldigte eine Beziehung zu der Frau gesucht hat, sie aber kein Interesse gehabt habe“, sagte auf Nachfrage Behördensprecher Martin Schanz. „Wegen der nicht erwiderten Liebe soll er der Ansicht gewesen sein, dass die Frau keine Beziehung zu einem anderen Mann haben solle und er sie töten müsse, um seine Ehre wieder herzustellen.“

„Mehrfach und wuchtig“ habe er auf das Opfer eingestochen, bis eine Mitarbeiterin ihn von weiteren Stichen abhalten konnte. Die Stiche seien in Richtung Kopf, Hals und Thorax gegangen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen war die 26-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert worden. „Ihr Leben konnte in einer Not-Operation gerettet werden“, sagte Martin Schanz. Die Frau ist Mutter eines Kleinkindes, das mit ihr in dem Supermarkt war. Die Festnahme erfolgte in den Räumen des E-Centers. Seitdem sitzt der zuletzt in Verden wohnhafte 40-Jährige in Untersuchungshaft. Am 2. März 2023 soll der Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Verdener Landgerichts beginnen.