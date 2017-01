Angriffslustiger Kartäuser

Stolz und unnahbar gibt sich der jüngste Gast im Tierheim Verden. Der Vierbeiner hat sich dezent in seine Ecke zurückgezogen – und lässt niemand an sich heran. „Vermutlich handelt es sich um einen Kater, sicher wissen wir es bislang noch nicht“, so Pflegerin Janina Grube.

Der Kartäuser hat die Gegend in Thedinghausen-Oiste unsicher gemacht und soll dort die Artgenossen terrorisiert und regelmäßig angegriffen haben. Ob er sich in seiner neuen Umgebung beruhigt? Wer den kräftigen Kater kennt, der sollte sich im Tierheim unter der Telefonnummer 04230/942020 melden.