Angemessener Dank

Verden – Wer sich in der Stadt Verden und in ihren Ortschaften ehrenamtlich zum Wohle der Gesellschaft einsetzt, sich beispielsweise bei Kirchen, Vereinen, der Flüchtlings-Arbeit oder bei Feuerwehren und Rettungsinstitutionen engagiert, kann seit acht Jahren mit einer Ehrenamtskarte belohnt werden. In einer kleinen Feierstunde im Rathaus vergab Bürgermeister Lutz Brockmann am Montagabend 31 Niedersächsische Ehrenamtskarten – davon elf Verlängerungen.

„Als die Ehrenamtskarte 2011 in Verden eingeführt wurde, war ich anfangs noch skeptisch“, bekannte Brockmann in seiner Begrüßungsrede. Doch er sei lernfähig und habe sich von den Initiatoren, dem Zeitspende-Team, überzeugen lassen. Heute stehe er voll hinter der Ehrenamtskarte. Sie kann auf Antrag erhalten, wer mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden pro Jahr ehrenamtlich oder bürgerschaftlich engagiert oder bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist. Brockmann: „Die Karte ist ein gutes Instrument, um den Menschen, die sich für die Gesellschaft einbringen, angemessen Danke zu sagen.“

Ein Haufen Menschen allein mache noch keine Gemeinschaft, richtete sich der Bürgermeister an die Ehrenamtler. „Sie aber, die sich in Feuerwehr, Jugendschutz, Naturschutz oder bei der Flüchtlingsarbeit vor Ort engagierten, setzen sich für andere Menschen ein.“ Vieles, so Brockmann mit Nachdruck, würde ohne dieses Engagement in der Stadt nicht funktionieren. In den vergangenen acht Jahren habe sich die Ehrenamtskarte auch in Verden zu einer kleinen Erfolgsgeschichte entwickelt. „In Verden sind zurzeit 130 Ehrenamtskarten aktiv. Landesweit wurden bereits über 16 000 Karten vergeben“, wusste der Bürgermeister. Er wies außerdem auf die Vorteile der Niedersachsenkarte hin, die landesweit mittlerweile in rund 2 000 Einrichtungen akzeptiert wird. Ihre Inhaber erhalten unter anderem freien oder ermäßigten Eintritt in Ausstellungen oder Rabatte in Geschäften.

In Verden bekommen die Besitzer der Ehrenamtskarte im Scheckkartenformat beispielsweise kostenlos Beglaubigungen, freien Eintritt in das Domherrenhaus oder Preisnachlässe bei etlichen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen.

Die Ehrenamtler steuerten der Feierstunde ihre eigenen Erfahrungen mit dem Engagement bei. Beispielsweise erzählte Christian Dibbern von seiner Tätigkeit im Nabu- Kreisverband Verden, wo er sich seit 1978 für Naturschutzbelange engagiert und vielfältige Aufgaben erledigt, „die von öffentlichen Trägern so nicht geleistet werden können“. nie