Angeklagten gestehen

Verden - Von Wiebke Bruns. Beim Prozessauftakt am vergangenen Donnerstag am Landgericht Verden wollten sich der ehemalige Langwedeler Bauamtsleiter Frank Bethge und der Unternehmer Ingo L. noch nicht zum Anklagevorwurf der Vorteilsnahme/Vorteilsgewährung äußern. Gestern taten sie es doch und räumten diese dem Grunde nach ein. Es geht um ein Grundstück im Langwedeler Baugebiet „Am Hollengraben“.

In einer von den Verteidigern Wolfgang Struif und Kay Müffelmann verfassten Erklärung wird zunächst erläutert, dass sich der Bauamtsleiter sowie der Gründer und Geschäftsführer einer Baubetreuungsgesellschaft seit rund 50 Jahren kennen. Später seien sie Nachbarn und schließlich Freunde geworden. Mit ihren Familien wohnten sie in einem Wohngebiet, dass an das spätere Baugebiet „Am Hollengraben“ angrenzt.

Bis zum Jahr 2015 habe man auch „im Zusammenhang mit diesem Baugebiet“ beruflich miteinander zu tun gehabt, so Struif. Man habe über Bebaubarkeit, Erschließung und Erschließungkosten „gesprochen“. Bevor L. die Fläche im Jahr 2008 aus einer Zwangsversteigerung kaufte, habe man auch darüber gesprochen, dass es „sogenanntes Bauerwartungsland“ sei. Was das Baugebiet betraf, habe die Entscheidungsbefugnis „ausschließlich“ beim Gemeinderat gelegen. Bethge sei als Bauamtsleiter „lediglich indirekt beteiligt“ gewesen.

Erst nach der Genehmigung durch den Gemeinderat habe Bethge Interesse an einem Grundstück gezeigt, weil dies an das von ihm und seiner Familie bewohnte Grundstück grenzte. „Daraufhin wurde es für ihn im Jahr 2010 reserviert“, heißt es weiter in der Erklärung.

Als Anfang 2015 nur noch das betreffende Grundstück unbebaut gewesen sei, habe L. bei Bethge angefragt, ob er noch Interesse habe. Für diesen sei nur eine Bebauung mit einem Doppelhaus in Frage gekommen. L. habe den Vorschlag der gemeinsamen Errichtung gemacht und Bethge einen Preis von 180 000 bis 185 000 Euro genannt. Die Bauleitung habe er ohne Berechnung übernehmen wollen. Durch die Gleichheit der Gewerke habe dies „keine große Rolle gespielt“. Er kümmerte sich um Angebote, Verhandlungen und Ausführung.

Beiden sei klar gewesen, „dass dieses Entgegenkommen im Zusammenhang mit der Dienstausübung des Herrn Bethge stand“, heißt es in der Erklärung.

Für die unterschiedlichen Rechnungsbeträge gebe es sachliche Gründe, zu denen sich die Angeklagten an einem der folgenden Verhandlungstage noch äußern wollen. Schwierig dürfte insbesondere die Befreiung von der Bauträgerbindung zu beziffern sein.

Die Staatsanwaltschaft geht in der Anklageschrift davon aus, dass Bethge Vorteile (inklusive nicht gezahlter Schenkungssteuer) in Höhe von 63 678,70 Euro erlangt hat. Dieser Betrag sei im Fall einer Verurteilung bei dem 60-Jährigen als Wert des Taterlangten einzuziehen.

Eine Hinterziehung von Schenkungssteuer sehen die Verteidiger nicht, denn jeder Kaufvertrag werde dem Finanzamt vom Notar vorgelegt und daraus ergebe sich, dass das Grundstück ohne Bauträgerbindung verkauft worden sei.

Der Prozess

wird am Mittwoch, um 8.15 Uhr, fortgesetzt. Ein Kurztermin, für den maximal 45 Minuten eingeplant sind.