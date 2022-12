Kursus für angehende Jungimker und Bienenkenner in Verden

Bienenvölker in verschiedenen Unterbringungen: Die Bienenfreunde machen keinerlei Vorgaben zur Beutentype, Styropor oder klassisch aus Holz, der Farbton zum Streichen der Beuten gegen Witterungsbedingungen ist ganz individuell. © Kersten

Bienenfreunde Verden gehen mit Kursangebot in Eissel auf unterschiedliche Interessengruppen ein. Start ist am 10. Januar.

Verden – „Bienen sind faszinierende Wesen.“ Dass Imker von ihrem Hobby schwärmen, ist vielleicht nicht überraschend. Aber auch viele Leute, die nicht Ambitionen haben, ein eigenes Bienenvolk zu halten und Honig zu ernten, befassen sich gern mit diesen besonderen Insekten. Das jedenfalls beobachten die Imker in Verden und umzu und entdecken nicht nur interessierte Nachwuchs-Imker bei den Anmeldungen zu ihren Kursen. Häufig genug ist es ein Interesse an den sechsbeinigen Honigproduzenten und Hintergrundinformationen über die Imkerei an. Und auch darauf gehen die Imker mit einem passenden Kursangebot ein.

Dass es diese beiden Interessengruppen gibt, hat ein Informationsabend vor ein paar Tagen deutlich gemacht. Der Eisseler Heinrich Kersten berichtet davon für die Bienenfreunde Verden: „Verbindliche Erstanmeldungen liegen vor – nicht nur am Imkergrundkurs, sondern auch zu den allgemeinen Hintergrundinformationen.“

Die Interessen- und Aktionsvereinigung von Imkern, Landwirten und Jägerschaft im Landesverband Hannoverscher Imker habe sich daraufhin entschlossen, den Kurs „zweigleisig“ anzubieten. Für „Jungimker“, diejenigen also, die sich mit der konkreten Absicht eigene Bienenvölker zu betreuen anmelden und für Interessierte, die vieles wissen, also Bienenkenner werden wollen, aber (noch) nicht die Verantwortung für ein Bienenvolk übernehmen können.

So werden beide Gruppen den anfänglichen theoretischen Teil absolvieren. Danach führen die erfahrenen Hobbyimker des Vereins ihren angehenden Nachwuchs an die praktische Arbeit im Bienenjahr heran. Die „Interessiertengruppe“ soll ihnen dabei immer über die Schulter blicken können. Kursstart ist am 10. Januar. Die Theorie vermitteln die Bienenfreunde an fünf aufeinanderfolgenden Dienstagen im Alten Lehrerhaus, an der Langwedeler Straße in Eissel.

Ab April folgt dann die praktische Ausbildung durch das Bienenjahr. Ebenfalls dientags zeigen erfahrene Imker auf dem Schulungsbienenstand in Eissel wie es geht. „Die Einrichtung kann 2023 ihr zehnjähriges Bestehen feiern“, berichtet Heinrich Kersten. Viele Jungimker hätten seitdem dort ihre ersten Erfahrungen mit eigenen Bienenvölkern oder auch der Ablegerbildung zur Zeit der Rapsblüte gemacht.

Die Praktiker zahlen für die Teilnahme übrigens 140 Euro, weil für sie auch die Prüfung, der Honiglehrgang und die Urkunde anfällt. Für ihren Abschluss ist die Teilnahme an einer Hygieneschulung an einem Samstag nötig und die schriftliche Prüfung. Die andere Gruppe zahlt die Hälfte.

Eines macht Heinrich Kertsen aber vor allen schon einmal klar: „Bei uns werden keine Bienenvölker geleast! Bienen sind Kreaturen und bedürfen einer wertschätzenden Behandlung. Autos kann man leasen – Kreaturen nicht.“

Für Anmeldungen und weitere Informationen ist der Verein per E-Mail an info@bienenfreunde-verden.de zuerreichen.