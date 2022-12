Häusliche Gewalt in Verden: Auch Polizisten angegriffen

Von: Fabian Raddatz

Polizeibeamte werden in Verden zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen. Dann werden sie selbst Opfer, als der Mann sie angreift.

Verden – Als Polizeibeamte am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages wegen eines Falles von häuslicher Gewalt im Bereich Radeland gerufen wurden, wollte der 31-jährige Verursacher gerade mit seinem Auto aus der Ausfahrt fahren. Die Beamten stoppten den Mann und stellten fest, dass er erheblich betrunken war.

Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. © onw-images/Marius Bulling

Statt sich zu einer friedlichen Lösung überreden zu lassen, griff der Mann die Beamten an, schreibt die Polizei in einem Bericht. Auch bei seiner Festnahme habe der 31-jährige Schleswig-Holsteiner heftig Gegenwehr geleistet, ebenso bei der anschließend durchgeführten Blutprobe.

„Weil er sich zunächst nicht beruhigte, wurde er für mehrere Stunden im Gewahrsam untergebracht“, so die Polizei. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Auch an den Feiertagen gab es für die Helfer von Polizei und Feuerwehr einiges zu tun: So richtete ein Feuer in Großenkneten im Landkreis Oldenburg mindestens 100.000 Euro Schaden an. Auf der A1 in Bremen schlief ein Mann am Steuer seines Autos ein und verursachte einen Unfall mit zwei Verletzten. Vorher hatte er Cannabis konsumiert.

Im Landkreis Osnabrück ist ein Mann über die A1 gelaufen und wurde tödlich von einem Auto verletzt.