Anfang mit einem fünf Kilo schweren Stein gemacht

Verden - Mit einer Vernissage wurde gestern Vormittag im Selbstlernzentrum an den BBS Verden die Ausstellung „Bewegung in Stein“ eröffnet.

26 Zwölftklässler der Fachoberschule Gestaltung 15.1 widmen sich in der Werkschau mit aus Ytong-Steinen geschaffenen Skulpturen dem Thema Bewegung, das sich der individuellen Gedankenvorgänge der Schüler entsprechend in sehr unterschiedlichen Ausdrucksformen wiederfindet.

Wer das Selbstlernzentrum im Obergeschoss der BBS Verden betritt, sieht sich unwillkürlich mit den 21 Skulpturen aus dem Unterrichtsprojekt der Klasse von Birgit Gerlach konfrontiert – und die wenigsten Besucher gehen einfach so daran vorbei. Auch der stellvertretende Schulleiter Norbert Mäteling nicht, der sich erfreut über das große Interesse von Mitschülern zeigte, da viele zur Ausstellungseröffnung gekommen waren. Von einer künstlerischen Bewertung der Arbeiten sah Mäteling in seinen Grußworten allerdings ab, er lobte aber die Möglichkeit des künstlerisch-handwerklichen Arbeitens an der Schule.

Auch sei es wichtig, dass die Schüler durch eine öffentliche Präsentation ihrer Werke eine besondere Wertschätzung erfahren würden. „Es ist für die Schüler sicher schön, etwas herzustellen, was wiederum andere dann betrachten.“ Die Besucher forderte er auf, sich die Ausstellung in Ruhe anzuschauen. Es lohne sich, Zeit in das Betrachten der Exponate zu investieren. Wie vielfältig und kreativ die Schüler der FOS Gestaltung sind, zeigte sich dann beim näheren Blick auf die einzelnen Arbeiten, die in den vergangenen Monaten innerhalb des Unterrichts erdacht, konzipiert und letztlich realisiert wurden.

In der Bauhalle der Schule waren die Schüler mit Staubmasken, Feilen, Schleifpapier, Sägen und Spachtelmassen zugange und haben die Skulpturen erstellt, deren Bogen sich von der klassischen Figurendarstellung über Formexperimente und gewollte Abstraktion bis hin zu minimalistischen Ausdrucksweisen spannt.

„Ziel aller Arbeiten war, einem starren Steinblock ein bewegtes Stimmungsbild zu geben“, beschrieb Schülerin Carolin Schmitt die künstlerische Gesamtaufgabe an die Klasse. Und tatsächlich scheint beim Betrachten einzelner Skulpturen – bei aller Unterschiedlichkeit der Ausdrucksformen – dieser besondere Anspruch spürbar. „Das Arbeiten hat sehr viel Spaß gemacht“, reflektierte Schmitt den künstlerischen Prozess, der die Schüler zunächst mit einem fünf Kilogramm schweren Ytong-Stein konfrontiert hatte.

„Alle mussten erst einmal lernen, dreidimensional zu denken“, fügte Gerlach hinzu. Doch schnell wären sie im Umgang mit dem Werkzeug sicherer geworden. Und beim Schleifen, Schnitzen, Raspeln oder Polieren des Steins habe sich das plastische Vorstellungsvermögen dann immer konkreter entwickelt und das Gefühl für eine Formgebung sensibilisiert. Schmitt verdeutlichte noch, dass die besondere Beschaffenheit von Ytong bei der Gestaltung eine Reduzierung auf Wesentliches verlangt. „Beim Arbeiten haben wir schnell die Grenzen und Möglichkeiten des Materials erkannt.“ nie