Anerkennung, kein Urteil

Verden – Der Verdener Landgerichsprozess gegen zwei 53 und 66 Jahre alte Sexualstraftäter, die im Jahr 2006 mehrere Frauen in ein Haus nach Garlstedt gelockt hatten, um sie zur Prostitution zu zwingen, ist gestern mit einer Einstellung zu Ende gegangen. Es ging in dem Prozess um das erste Opfer der beiden Vergewaltiger. Wegen der an drei weiteren Frauen verübten Taten sind die Angeklagten bereits 2008 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Eine weitere Verurteilung hätte den 66-Jährigen nicht wieder hinter Gitter gebracht, und der 53-Jährige hat mit 14 Jahren bereits fast die Höchststrafe bekommen. Auf die Verfahrenseinstellung einigten sich alle Prozessbeteiligten. Bedingung war die Übernahme der moralischen Verantwortung und die Bereitschaft, 40 000 Euro als Schmerzensgeld zu zahlen. Geld, dass die Nebenklägerin vermutlich nie sehen wird. Aber ihr wurde geglaubt, das hat sie erreicht. wb