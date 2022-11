Bundesstraße in Dauelsen: Ampel kommt

+ © Markus Wienken Aufgepasst und genau geguckt: mit dem Rad über die Bundesstraße 215 von Dauelsen in Richtung Gewerbegebiet. Eine Ampel soll für mehr Sicherheit im dichten Autoverkehr sorgen. © Markus Wienken

Dauelsen will es, Walle will es, lange wurde es nichts - doch nun kommt die Ampel an der Bundesstraße 215 ins Gewerbegebiet an der Autobahn.....

Verden – Die Fußgängerampel über die Bundesstraße 215, von Dauelsen in das Gewerbegebiet an der Einmündung Bertha-Benz-Straße, kommt. Die Pläne gibt’s seit langem (wir berichteten). „Nun soll mit Beginn des nächsten Jahres ein Ingenieurbüro gesucht werden, das die Anlage baut“, sagt Stephanie Weber vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün.

Ampel an der Bundesstraße in Verden im Frühjahr 2023

Findet sich ein Büro, dann könnte es durchaus ganz schnell gehen, vielleicht sogar noch vor dem Frühjahr mit dem Bau begonnen werden. Im Rathaus sind die Verantwortlichen angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage mit Zeitprognosen allerdings vorsichtig geworden. „Mal sehen, was machbar ist“, so Weber.

+ Noch heißt es warten auf der Mittelinsel. © Markus Wienken

In der Ortschaft Dauelsen knallen zwar noch nicht die Sektkorken, Ortsbürgermeisterin Sabine Patzer-Janßen machte angesichts der frohen Kunde allerdings keinerlei Hehl aus ihrer Überraschung. „Da bin ich echt platt, dass das jetzt doch klappt. Darüber werden sich im Dorf viele Menschen freuen.“

Ampel an der B215 in Dauelsen - Seit Jahren umkämpft

Eigentlich war das Projekt, für dass die beiden Ortschaften Dauelsen und Walle seit Jahren kämpfen, schon fast in der Schublade verschwunden. Zuständig für die Ampel und das Drumherum an der Bundesstraße ist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV). Die Behörde hat, als fast schon alles in trockenen Tüchern schien, die Notbremse gezogen, alle Vorbereitungen auf Eis gelegt. „Wir haben zwar im Juli 2021 der Stadt Verden angeboten, die Planung und den Bau der Ampelanlage an der B 215 Hamburger Straße/Bertha Benz-Straße zu übernehmen“, erklärt Pressesprecherin Anna Pajak. „Dieses Angebot von uns war aber freiwillig“, so Pajak, um dann nachzulegen: „Leider mussten wir die Zusage im letzten Mai zurückziehen, da wir aufgrund von akutem Personalmangel diese Planung nicht mehr übernehmen konnten. Dies haben wir der Stadt Verden auch so mitgeteilt.“ Damit stand das Projekt auf der Kippe.

Absage kam in Dauelsen und Walle nicht gut an

In Dauelsen und Walle kam die Absage gar nicht gut an. Die Ortsräte zeigten sich hartnäckig, beharrten auf der Ampel, wollten sogar für den Übergang eine Baustellenampel. Die Hartnäckigkeit zahlte sich offenbar aus. Auch wohl deshalb blieben NLStBV und Stadt Verden im Gespräch. Hat das NLStBV zwar keine Zeit, wollte die Behörde der Umsetzung nicht im Wege stehen – und trat von der Leitung und Ausführung des Projektes zurück. „Da zudem schon vor Jahren festgelegt wurde, dass die Kosten für Planung, Bauausführung oder auch Grunderwerb, Unterhaltung und Betrieb von der Stadt zu tragen sind, ist nun die Stadt Verden für die Errichtung der Ampelanlage alleinverantwortlich“, teilt dazu Pressesprecherin Pajak mit.

Leerrohre für Ampel an der Bundesstraße liegen

Damit liegt der Ball im städtischen Spielfeld – und das Projekt könnte durchaus Tempo aufnehmen. So würde es sich zumindest Dauelsens Ortsbürgermeisterin wünschen. „Seit Jahren und insbesondere mit der Ausweisung des Gewerbegebietes wollen wir diese Ampel. Viele Radler und auch Spaziergänger nutzen den Bereich zur Naherholung, müssen zwischen zunehmenden Lkw- und Autoverkehr auf die andere Straßenseite“, weiß Patzer-Janßen. „Leerrohre für Leitungen der Ampel liegen bereits in der Erde, wäre doch schön, wenn es jetzt zügig vorangeht.“ In Walle herrscht ähnliche Stimmung. „Die Verbindung durch das Gewerbegebiet ist eine der Routen, die die Einwohner unserer Ortschaft gerne nutzen“, hatte sich Ortsbürgermeister Detlef Peterson in einer der jüngeren Sitzungen nochmals für die Ampel eingesetzt. Und gefordert: „Die muss kommen.“

Usprüngliche Kosten für Ampel an der B 215 bei circa 40.000 Euro

Was die Anlage, eine sogenannte Bedarfsampel, kosten wird, darüber vermochte Stephanie Weber seitens der Stadt noch keine verbindliche Auskunft geben. „Damals, zu Beginn der Gespräche, standen circa 40 .000 Euro im Plan. Aber auch das dürfte sich, mit Blick auf die derzeitige Situation, kaum halten lassen.“

Von Markus Wienken