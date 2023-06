Behindertenbeirat Verden: Am Ende blieb nur die Kasse

Von: Ronald Klee

Teilen

Nur der Scheck mit dem Vereinsvermögen blieb nach der Auflösung des Behindertenbeirats in Verden noch übrig. Die Vereinsvertreter Lars Schmidtke und Kerstin Horn ließen das Geld dem Verein Apporte Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl zukommen. © Beirat

Zu wenig Engagement: Nach 20 Jahren Arbeit gegen Barrieren löst sich der Behindertenbeirat Verden auf. Doch eine Interessengemeinschaft, die sich mit der Barrierefreiheit in der Stadt beschäftigt, ist im Gespräch.

Verden – Einen großen Scheck halten Lars Schmidtke und Kerstin Horn in den Händen. Das Wertpapier ist der Rest, das, was vom Verdener Behindertenbeirat übrig geblieben ist. Fast 20 Jahre waren der Verein und seine Mitglieder Ansprechpartner für die Belange und Anliegen von Menschen mit Behinderungen in Verden. Künftig wird der Behindertenbeauftragte der Stadt Verden, Lars Schmidtke, diese Aufgabe allein bewältigen müssen.

Eine Reihe von Rettungsversuchen hatten die verbliebenen Mitglieder des Vereins noch unternommen, aber letztlich hat die Corona-Pandemie der Institution das Genick gebrochen. Von den Lockdowns und der zwangsläufig verhinderten Handlungsfähigkeit hat sich der Behindertenbeirat nicht erholen können. Das Engagement, so hatte Lars Schmidtke es erlebt, war nicht wieder zu beleben gewesen. Und die, die noch zur Verfügung standen, waren mit der Aufgabe schnell überfordert, die gesamte Last zu schultern.

„Die Suche nach neuen Mitgliedern war leider erfolglos geblieben“, musste Schmidtke feststellen. Selbst der Versuch, eine Jahreshauptversammlung abzuhalten, sei an der zu geringen Teilnahme gescheitert. So war ein grundsätzliches Problem erschwerend hinzugekommen. Als der Verein 2005 von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung gegründet worden war, hatte es noch keinen Beauftragten gegeben. Versehrtensport, Sozialverband und andere Gruppierungen waren darin vertreten. Der Beirat sollte Ansprechpartner und kompetenter Kümmerer sein, wenn in Verden Barrieren auftauchen, Probleme beseitigt werden müssen oder Interessen von behinderten Menschen vertreten werden mussten.

Als städtische Behindertenbeauftragte ernannt wurden, schien das zunächst kein Problem zu sein. Aber die Amtsinhaber wurden immer mehr zur Konkurrenz für den Beirat. „Die Motivation der Mitglieder ist stetig gesunken“, war für Lars Schmidtke die verständliche Reaktion. Dennoch war ihm die Zusammenarbeit mit dem Beirat, der direkte Draht zu den Vereinen, denen sie angehören, lieb und wertvoll. Seine Versuche, Mitstreiter zu aktivieren, waren nicht von Erfolg gekrönt. So war das Ende der Geschichte nicht zu vermeiden: „Am 27. April 2023 wurde nach langer Diskussion der Verein des Behindertenbeirates Verden aufgelöst“, teilte Schmidtke mit, nachdem auch die Finanzen abgewickelt werden konnten.

So ganz zugeschlagen ist die Tür aber dann doch nicht. Horn und Schmidtke berichten, dass eine Interessengemeinschaft im Gespräch sei, die die „Städtischen Probleme“ der Barrierefreiheit weiterhin bearbeiten möchte. „Dieses Thema ist zu wichtig, um es nicht weiter zu verfolgen und sichtbar zu machen.“

Interessenten und Impulsgeber werden weiterhin gesucht. Die feste Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeauftragten als Bindeglied zur Verwaltung wird weiter geführt. Der Notar hat die Auflösung im Vereinsregister eingereicht. Daraufhin wurden die Einnahmen der Vereinskasse, gemäß Satzung und Abstimmung, auf der IRMA in Bremen an den Verein Apporte Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl gespendet. Auch das Vereinsvermögen ist also jetzt abgewickelt.