Verden: Arbeitslose verkaufen aus zweiter Hand

Von: Florian Adolph

Am Glücksrad (v.l.): Landrat Peter Bohlmann sowie Natalia Schäfer, Rena Mindermann und Nicole Seifert von Arbeit im Landkreis Verden (ALV). © Florian Adolph

Das Projekt „Gebrauchtmöbel und mehr...“ der ALV feiert seine Wiedereröffnung. Langzeitarbeitslose verkaufen hier Möbel, Kleidung, Bücher, DVDs, Glas, Porzellan und mehr.

Verden – Kunden wandern durch die Räumlickeiten, betrachten dieses oder jenes Möbelstück, nehmen Bücher aus den Regalen, blättern durch DVDs. An der Adresse Im Burgfeld 7 werden billig Gebrauchtmöbel und mehr angeboten. Eine lange Schlange steht an, um die Schätze zu bezahlen. Hinter der Kasse stehen Langzeitarbeitslose, die sich so für einen späteren Job qualifizieren möchten.

Die ALV (Arbeit im Landkreis Verden) hat vor einiger Zeit die beiden Standorte des Projektes „Gebrauchtmöbel und mehr...“ zusammengelegt und eröffnet. Gestern wurde diese Wiedereröffnung aber erst gefeiert, rechtzeitig zur Onlinestellung der neuen ALV-Homepage, die um 10 Uhr desselben Tages an den Start ging. Landrat und ALV-Verwaltungsratsvorsitzender Peter Bohlmann war zu Gast. Auch wurde ein „Glücksrad“ aufgestellt, an dem die Kunden kleine Preise gewinnen konnten.

„In realitv kurzer Zeit haben wir alles hinbekommen“, erzählte Rena Mindermann, Verwaltungsleiterin der ALV. „Wir sind sehr zufrieden.“ Zwei Wochen dauerten die Umbauarbeiten. Dabei wurden viele Ideen der Projektteilnehmer umgesetzt, um die Fläche besser auszunutzen und ihr mehr Verkaufscharakter zu verleihen.

In der Möbelhalle kriegt man Stühle für zehn Euro. © Florian Adolph

Die Teilnehmer des Projektes sind Langzeitarbeitslose. Ziel der ALV ist es sie an den Arbeitsmarkt heranzuführen. So können sie in alle Bereiche des Gebrauchtwarenverkaufs hineinschnuppern. Sie arbeiten etwal an der Kasse und lernen so moderne Kassensysteme kennen oder trainieren Gespräche mit Kunden. Weiterhin können sie im Lager tätig werden und den Staplerschein machen oder in der Werkstatt, wo sie die angelieferten Möbel und andere Gegenstände reinigen und reparieren. Dadurch qualifizieren sie sich für verschiedene Arbeitsbereiche.

„Das Sortiment, das hier verkauft wird, ist auch breiter geworden“, erzählt Landrat Peter Bohlmann. In einer großen Halle stehen gebrauchte Möbel aller Art, Stühle, Betten, Sofas, alles zum günstigen Preis. Man kann mit dem Auto direkt an ein großes Tor heranfahren. Die Mitarbeiter helfen beim Verladen. Daneben gibt es Glas- und Porzellanwaren, Bücher, CDs, DVDs, Spiele, Hauhaltswaren, Spielsachen, Kleidung und vieles mehr – jeder kann hier günstig einkaufen. „Wir haben vier Transporter und vier Fahrer, die auf Bestellung zu den Leuten fahren und ihre gebrauchten Gegenstände abholen. Einiges stammt auch aus Haushaltsauflösungen“, so ALV-Abteilungsleiterin Nicole Seifert.

Auch Porzellan und vieles mehr bekommt man. © Florian Adolph

Hartz-IV-Leistungsempfänger können desweiteren ihren Berechtigungschein vorlegen und Möbel zur Erstaustattung aus dem Lager holen. Dies wird gerade enorm viel angefragt, da auch die Wohnungen von Flüchtlingen aus der Ukraine mit Möbeln versorgt werden müssen.

Ein schöner Nebeneffekt des Projektes ist, dass durch die Wiedeverwertung der Gebrauchtware Müll reduziert wird.

Weitere Informationen unter: www.alv-verden.de