AllerVielfalt bringt neue Strukturen in die Verdener Fluss-Aue

Von: Ronald Klee

Teilen

Anhand der Karte erklärt Thomas Arkenau die Maßnahme zum Anschluss der Alten Aller. © Klee

Verden – Die Personalprobleme sind noch nicht gelöst, aber ein Planungsbüro ist gefunden: Es geht voran mit der AllerVielfalt. Projekt-Leiter Thomas Arkenau führte den Fachausschuss des Kreistags mit Vertretern der Agrarstrukturbehörden in die Fluss-Aue bei Verden. Da wo die Renaturierung der Aller schon sichtbar ist, deutete sich im Gespräch auch schnell an, wie weitreichend die Planungen und strukturellen Schritte für das Projekt sind, an dessen Ende „einfach nur“ eine naturnahe Flusslandschaft stehen soll.

„Das ist das Erdreich, das wir für den Anschluss des Alt-arms ausgebaggert haben“, erklärte Arkenau den mit Folien eingepackten Berg. Er säumt den Weg in die Allerwiesen, den die Kreistagspolitiker, die Vertreter der Kreis- und anderer Verwaltungen eingeschlagen hatten. „Wir mussten davon ausgehen, dass der Boden durch den Bergbau im Harz belastet ist“, lieferte Arkenau die Begründung für die schwarzen Folien, die den Aushub in alle Richtungen abdichten.

Mittlerweile liege das Untersuchungsergebnis vor und die Belastung sei zumindest so gering, dass das Erdreich für den Landschaftsbau verwendet werden dürfe. „Das soll dann verwendet werden, wenn wir den Deich zurückverlegen“, ergänzte der Projektleiter. Der alte Deich solle verlegt und an das vor ein paar Jahren verstärkte Bauwerk auf der Hönischer Seite angeschlossen werden. Am alten Schutzwall gegen Hochwasser werde auch die Archäologie noch tätig werden.

Der Aufwand sei groß, bestätigte auch Fachdienstleiterin Wasser, Abfall und Naturschutz, Silke Brünn. „Wir üben für größere Projekte“, hatte das für sie aber auch seine gute Seite.

Die Schlagkraft fehlt dem Duo von Projektleiter und Bürokraft Jessica Schiebe trotz der beiden immer noch vakanten technischen Stellen nicht „Viel Hilfe kommt aus Rathenow, dem Büro von Rocco Buchta“, berichtete er den Ausschussmitgliedern. Die Fachleute um den Kollegen an der Spitze des Renaturierungsprojekts an der Unteren Havel hätten auch möglich gemacht, dass am Anschluss der Alten Aller die Niveaus unter der Wasseroberfläche mit Laser-Messgeräten ermittelt wurden.

„Für die Planung der weiteren Maßnahmen ist ein Büro in Neuruppin gefunden worden“, konnte Arkenau immerhin einen weiter großen Schritt vorwärts andeuten. Und der soll mit dem Pflege- und Entwicklungsplan als Ergebnis getan werden. Und da spielen viele Belange eine Rolle, naturschutzfachliche, landwirtschaftliche, agrarstrukturelle Belange, aber auch Freizeitnutzung und Naherholung.

Dezernatsteilleiter Hans Ludger Gerdes von der Verdener Geschäftsstelle des Amtes regionale Landesentwicklung und Sebastian Küwen von der Fachgruppe Ländliche Entwicklung der Landwirtchaftskammer hatte sich nicht umsonst der Ortsbesichtigung angeschlossen.

Bereits jetzt sei abzusehen, dass es in 2024 bis 2025 drei Flurbereinigungsverfahren in der Flussaue geben müsse, erläuterte Gerdes. „Als Gebiete mit potenziellen Landnutzungskonflikten haben sich besonders die Allermarschen in Luttum, Hohenaverbergen und Otersen in der Gemeinde Kirchlinteln herauskristallisiert.“

Dass allerdings das Bereinigungsverfahren nicht immer nur zum Vergnügen aller Beteiligten verläuft, hatte Dirk Gieschen (CDU) bereits im Zusammenhang mit der Renaturierung im Wümme-Delta erfahren. Der Vorsitzende des Ausschusses für Klima-, Umwelt-, Naturschutz und Landwirtschaft berichtete, dass dabei Verhandlungsgeschick nötig sei, so wie es Thomas Arkenau seinerzeit in Fischerhude bewiesen habe.

Auch im Vorfeld der jetzt anlaufenden Verfahren seien schon zahlreiche Gespräche gelaufen, berichteten Verwaltung und ArL-Vertreter Gerdes. Auch ein Arbeitskreis aus interessierten Landwirten habe sich schon mal gebildet. Im Gespräch mit dem Landkreis und dem Nabu als den Projektträgern sowie aus örtlichen Erhebungen des ArL habe sich ergeben, dass in den genannten Gebieten dringend Wegebaumaßnahmen erforderlich sind. Die Ausführungskosten belaufen sich auf etwa acht Millionen Euro. Abgesehen von Landes- und Bundesförderung müssen die Landwirte als Besitzer und der Landkreis zwei Millionen Euro Eigenleistung beisteuern.

Laut Beschlussvorschlag des Fachbereichs von Silke Brünn sollen die Gemeinde Kirchlinteln, der Deichverband Otersen als Wegeeigentümer und die Flächeneigentümer 30 Prozent davon aufbringen. Ihr Beitrag wäre also 500 000 Euro. Der Landkreis soll demnach 1,4 Millionen Euro übernehmen, was 70 Prozent entspricht. Ob die Finanzierung so laufen soll, entscheidet der Kreistag in seiner Sitzung am Freitag, 30. Juni, abschließend.

Der Naturschutz-Ausschuss in den Aller-Wiesen. © Klee, Ronald

Der bedeckte Erdaushub wartet auf den Deichbau. © Klee, Ronald