Alleruferpark im Videoporträt

Verden - Jeder Verdener, der gerne in seiner Freizeit an der Aller spazieren geht, weiß ihn zu schätzen: den Alleruferpark an der Reeperbahn. Mit seiner circa 6 000 Quadratmeter großen Spielplatzanlage, der Riesenschaukel, dem Beachvolleyballfeld sowie vielen Sitzmöglichkeiten, ist er eine beliebte Anlaufstelle für Jung und Alt. Dass der Park somit auch ein Paradebeispiel dafür ist, wie positiv und bereichernd sich eine gelungene Freiraumplanung auf die Lebensqualität der Menschen vor Ort auswirken kann, das zeigt jetzt ein Videoporträt. Es präsentiert den Alleruferpark mit eindrucksvollen Luftaufnahmen aus einer völlig anderen Perspektive und ist Teil einer Multimedia-Ausstellung der Architektenkammer Niedersachsen, die gestern im Rathaus eröffnet wurde.

Zusammen mit vier weiteren Projekten ging der Alleruferpark siegreich aus 25 eingereichten Beiträgen hervor. Entscheidend für diese Auswahl war, dass das Projekt im ländlichen Raum liegt und entweder aus Wettbewerben oder einem partizipativen Prozess hervorgegangen ist. Außerdem musste der Raumgewinn nachgewiesen werden. „Der Park bringt die Innenstadt quasi ans Wasser und beweist, dass es sich lohnt, ehemaligen Parkraum in Grünflächen umzuwandeln“, lobte Katharina Göbel-Groß von der Architektenkammer Niedersachsen die Anlage.

Nicolas Jonitz und Paul Anton Pfeiffer studieren beide am Institut für Landschaftsarchitektur der Leibniz Universität Hannover. Unter der Leitung von Marcus Hahnke und Professor Christian Werthmann erstellten sie das Videoporträt in Partnerarbeit während ihres Sommersemesters: „Wir sind sehr offen an die Sache herangegangen“, so Jonitz. „Als wir anfingen, wurde uns sehr schnell klar, dass die Aller direkt im Zentrum des Parks ist.“ In ihrem fertigen Beitrag, der mit O-Tönen des Bürgermeisters Lutz Brockmann und von Thomas Köhlmos, Landschaftsarchitekt und Planer des Alleruferparks, unterlegt ist, greifen die beiden den Fluss darum immer wieder als Element auf. Auch Fotos aus den Jahren 2014 bis 2016, in denen der Park realisiert wurde, finden einen Platz in dem dreiminütigen Video. Und wieso gerade der Alleruferpark? „Ich komme aus Achim und kannte die Anlage bereits, da lag es nahe, sie auszuwählen“, erklärte Pfeiffer schmunzelnd.

+ Inmitten des „Seetigers“ (v.l.): Thomas Köhlmos, Lutz Brockmann, Peter Carl, Katharina Göbel-Groß, Torsten Fiebig, Gotthard Storz, Hajo und Angela Flemmig, Nicolas Jonitz sowie Paul Anton Pfeiffer im Alleruferpark. © Lisa Hustedt

„Begonnen mit dem Bau haben wir im Jahr 2014 mit der Familienspielanlage“, berichtete Torsten Fiebig vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün der Stadt. Zusammen mit Thomas Köhlmos erklärt er neben der Präsentation des Videos, wie der Park entstand. „Die Grundidee war, die Aller wieder mehr in den Fokus der Stadt Verden zu rücken“, ergänzt Köhlmos. Er hebt hervor, dass während des gesamten Planungsprozesses darauf geachtet wurde, die Wünsche der Bürger mit in das Konzept einzubeziehen. „Natürlich konnten wie nicht alle erfüllen“, so Bürgermeister Lutz Brockmann, „aber die Rückmeldungen, die ich zum Park bekommen habe, waren ausschließlich positiv.“

Alle Anwesenden waren sich einig, dass die Anlage eine große Bereicherung für die Stadt ist, insbesondere im Vergleich zu den zuvor dort angelegten Parkflächen.

Nach der Eröffnung der Multimedia-Ausstellung ging die Gruppe in den Park, um noch einen kleinen Rundgang zu machen. „Der Park ist wirklich schön, aber die Luftaufnahmen aus eurem Video machen echt noch unglaublich mehr her“, lobte Göbel-Groß abschließend noch einmal die Arbeit der Studenten.

Die Freiraumporträts

Das von den Studenten Paul Anton Pfeiffer und Nicolas Jonitz erstellte Freiraumporträt zum Alleruferpark sowie weitere Informationen zu jedem einzelnen Projekt, können Interessierte sowohl in der Broschüre „(Raum)gewinn“ der Architektenkammer Niedersachsen als auch auf der Webseite unter dem Link www.aknds.de/architektur/architektur-raumgewinn, einsehen. Dort ist auch die Broschüre zu finden.